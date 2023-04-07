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«دبي للطيران» تسجل 86% انخفاضاً في حدوث الإصابات بمكان العمل

«دبي للطيران» تسجل 86% انخفاضاً في حدوث الإصابات بمكان العمل
8 ابريل 2023 02:08

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة مدينة دبي للطيران عن تسجيلها انخفاضاً بنسبة 86% في معدل حدوث الإصابات في أماكن العمل خلال عام 2022، إلى جانب تحسن كبير في ثقافة السلامة المهنية في دبي الجنوب عاماً تلو الآخر. وأعلنت إدارة الصحة والسلامة والبيئة في إدارة رقابة التطوير في المؤسسة أنه تم الإبلاغ عن 2052 حادثاً وشيكاً عام 2022، مما يدل على تعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية في مختلف أماكن العمل والإنشاء في دبي الجنوب. وركزت الإدارة على تطبيق نظام حوكمة قوي وفعال وإيجابي للصحة والسلامة المهنية في دبي الجنوب، تجلى ذلك في إدارة الامتثال لجائحة «كوفيد– 19» بهدف تعزيز النتائج الرئيسة في أداء الصحة والسلامة المهنية.

دبي
الإمارات
مدينة دبي للطيران
مؤسسة مدينة دبي للطيران
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