اتحاد مصارف الإمارات ينظم محاضرة عن إدارة المخاطر

نظّم اتحاد مصارف الإمارات محاضرةً قدمها البروفيسور إدوارد ألتمان، أستاذ علوم التمويل في جامعة نيويورك، والخبير العالمي في مجال إدارة المخاطر ومطوّر نظرية الــ (زِد سكور - Z Score/Z Value) بمشاركة العدد الكبير من المسؤولين والعاملين في البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات ومن المهتمين بالقطاع المالي.

واستعرض البروفيسور إدوارد ألتمان تعريفه لما يسمّى بالشركات الشبح التي تتمكن من الاستمرار في العمل لفترة طويلة نسبياً رغم عدم قدرتها على تحقيق أرباح أو الوفاء بالتزاماتها، وتناول العوامل التي تدعم هذه الشركات وكيفية تطبيق نماذج إدارة مخاطر الائتمان عليها، واستعرض تطبيقات نموذج ألـــ Z Value المستخدم في معظم المصارف في أكثر من 20 دولة خلال الفترة بين عامي 1990 إلى 2021.

وناقش الخبير المالي العالمي سُبل تطوير قدرات المرونة للشركات والمؤسسات الاقتصادية والوضع الحالي في الدورة الائتمانية، والعوامل المساعدة في تحديد مراحل الدورة الائتمانية، والتوقعات الخاصة المرتبطة بمعدلات الفائدة المرتفعة للسندات، كما تطرق إلى معدل القروض المتعثرة في أوروبا والولايات المتحدة والصين وعائدات الدين، والعوامل الإيجابية والسلبية في كل دورة ائتمانية.

وتناول البروفيسور إدوارد ألتمان نماذج زِد سكور (Z-Score) لإدارة مخاطر الائتمان والتحوّط من الإفلاس، والتي طورّها شخصياً على مدى خمسة عقود، مُسلطاً الضوء على المقارنة في هذه النماذج بين عامي 2019 و2022.

ومنذ طرح نماذج زد-سكور (Z-Score) في نهاية الستينيات من القرن العشرين يستمر تطبيقها على نطاق واسع في العديد من القطاعات الاقتصادية في الأسواق المتطورة والناشئة ، حيث يعمل الخبراء الماليون على تطوير واعتماد العديد من الأساليب الجديدة لإدارة المخاطر.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: "يأتي تنظيم هذه المحاضرة التي قدمها البروفيسور إدوارد ألتمان، الخبير العالمي المرموق الذي درسنا أبحاثه خلال دراساتنا الجامعية، ضمن جهود اتّحاد مصارف الإمارات في نشر الوعي بين موظفي المصارف الأعضاء في الاتحاد ولتوفير منصات ملائمة لتبادل الأفكار والآراء التي تسهم في تطوير العمل المصرفي للمساهمة في التنمية الاقتصادية في الدولة، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي".

وأضاف: "تشهد الفترة الحالية الكثير من التحديات التي فرضها علينا واقع جيوسياسي جديد، إضافةً إلى تعرض بعض المؤسسات المالية الأميركية والأوروبية لصعوبات وصلت إلى حد حالات إفلاس في الأسواق العالمية خاصة تلك المرتبطة بأعمال العمل المشفرة في أميركا، الأمر الذي تطلب من الاتحاد دراسة الأسباب التي أدت إلى ذلك والسبل الكفيلة بتعزيز أطر إدارة المخاطر لدينا".