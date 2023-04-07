«طيران الإمارات» يومياً إلى تورنتو اعتباراً من هذا التاريخ

دبي (الاتحاد) أعلنت طيران الإمارات على تعزيز خدماتها بإضافة رحلتين في الأسبوع بين دبي وتورنتو.

واعتباراً من 20 أبريل الجاري، ستشغل الناقلة رحلات يومية على هذا الخط المزدحم لخدمة الطلب الهائل من المسافرين.

وتأتي هذه الخطوة عقب توسيع اتفاقية النقل الجوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، التي تنعكس إيجاباً على العديد من القطاعات وسلاسل التوريد ويوفر فوائد اقتصادية هائلة للبلدين. وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «نرحب بتوسيع اتفاقية الخدمات الجوية بين الإمارات العربية المتحدة وكندا، ونود أولاً أن نشكر جميع الأطراف والجهات التي شاركت في هذه الاتفاقية المحورية التي ستعزز قطاعي الطيران والسياحة في كلا البلدين. نحن نخدم عملاءنا بين دبي وتورنتو منذ عام 2007، وعلى الرغم من أننا نشغّل طائرة A380 العملاقة على هذا الخط منذ عام 2009، إلا أن الطلب الناشئ عن المسافرين بغرض السياحة والأعمال ومجتمعات الهجرة والطلبة يفوق باستمرار السعة المخصصة. ولا شك في أن هذه الاتفاقية المعززة تشكل نقطة تحول في استراتيجيتنا لخدمة عملائنا بشكل أفضل، من خلال تقديم مزيد من الخيارات والمرونة، وتلبية الطلب عبر شبكتنا المتنامية». وأضاف عدنان كاظم بقوله: «واصلت العلاقات التجارية بين كندا والإمارات العربية المتحدة النمو بشكل كبير على مر السنين، وسوف يساعد توسيع الخدمات الجوية على تعزيز الأعمال والتجارة. كما أن هذا التوسع يُعدّ تأكيداً على الأهمية المتزايدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تواصل كندا مع العالم، الذي يمكننا دعمه من خلال شبكتنا العالمية التي تغطي أكثر من 130 وجهة. ونتطلع، بالتعاون والتنسيق مع السلطات المعنية وشركائنا في الرمز وبرنامج الولاء إير كندا وشركائنا في الصناعة، إلى لعب دور في تسهيل مزيد من فرص السياحة والتجارة بين البلدين». وتشغل طيران الإمارات طائرتها A380 ذات الطابقين على خط دبي/ تورنتو، ما يتيح سفر 491 راكباً في الدرجات السياحية والأعمال والأولى على كل رحلة في كل اتجاه. ومع زيادة رحلتين في الأسبوع، ستوفر طيران الإمارات نحو 2000 مقعد إضافي لخدمة الخط المزدحم، ما يرفع السعة بنسبة 40% بين المدينتين. ويحظى هذا الخط بطلب كبير بين العملاء من الهند والإمارات العربية المتحدة وبنغلادش وإيران وباكستان والمملكة العربية السعودية وسريلانكا، كما تمثل هذه الدول الوجهات الرئيسية للمسافرين من تورنتو.

