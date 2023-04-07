السبت 8 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«طيران الإمارات» يومياً إلى تورنتو اعتباراً من هذا التاريخ

طائرة تابعة لـ«طيران الإمارات»
7 ابريل 2023 23:13

دبي (الاتحاد) أعلنت طيران الإمارات على تعزيز خدماتها بإضافة رحلتين في الأسبوع بين دبي وتورنتو.

واعتباراً من 20 أبريل الجاري، ستشغل الناقلة رحلات يومية على هذا الخط المزدحم لخدمة الطلب الهائل من المسافرين. 

أخبار ذات صلة
عاصفة ثلجية تقطع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص في كندا
كندا تستعيد 4 زوجات و10 أبناء «دواعش» من سوريا

وتأتي هذه الخطوة عقب توسيع اتفاقية النقل الجوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، التي تنعكس إيجاباً على العديد من القطاعات وسلاسل التوريد ويوفر فوائد اقتصادية هائلة للبلدين. وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «نرحب بتوسيع اتفاقية الخدمات الجوية بين الإمارات العربية المتحدة وكندا، ونود أولاً أن نشكر جميع الأطراف والجهات التي شاركت في هذه الاتفاقية المحورية التي ستعزز قطاعي الطيران والسياحة في كلا البلدين. نحن نخدم عملاءنا بين دبي وتورنتو منذ عام 2007، وعلى الرغم من أننا نشغّل طائرة A380 العملاقة على هذا الخط منذ عام 2009، إلا أن الطلب الناشئ عن المسافرين بغرض السياحة والأعمال ومجتمعات الهجرة والطلبة يفوق باستمرار السعة المخصصة. ولا شك في أن هذه الاتفاقية المعززة تشكل نقطة تحول في استراتيجيتنا لخدمة عملائنا بشكل أفضل، من خلال تقديم مزيد من الخيارات والمرونة، وتلبية الطلب عبر شبكتنا المتنامية». وأضاف عدنان كاظم بقوله: «واصلت العلاقات التجارية بين كندا والإمارات العربية المتحدة النمو بشكل كبير على مر السنين، وسوف يساعد توسيع الخدمات الجوية على تعزيز الأعمال والتجارة. كما أن هذا التوسع يُعدّ تأكيداً على الأهمية المتزايدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تواصل كندا مع العالم، الذي يمكننا دعمه من خلال شبكتنا العالمية التي تغطي أكثر من 130 وجهة. ونتطلع، بالتعاون والتنسيق مع السلطات المعنية وشركائنا في الرمز وبرنامج الولاء إير كندا وشركائنا في الصناعة، إلى لعب دور في تسهيل مزيد من فرص السياحة والتجارة بين البلدين». وتشغل طيران الإمارات طائرتها A380 ذات الطابقين على خط دبي/ تورنتو، ما يتيح سفر 491 راكباً في الدرجات السياحية والأعمال والأولى على كل رحلة في كل اتجاه. ومع زيادة رحلتين في الأسبوع، ستوفر طيران الإمارات نحو 2000 مقعد إضافي لخدمة الخط المزدحم، ما يرفع السعة بنسبة 40% بين المدينتين. ويحظى هذا الخط بطلب كبير بين العملاء من الهند والإمارات العربية المتحدة وبنغلادش وإيران وباكستان والمملكة العربية السعودية وسريلانكا، كما تمثل هذه الدول الوجهات الرئيسية للمسافرين من تورنتو.
 

الناقلات الإماراتية
طيران الإمارات
كندا
تورنتو
آخر الأخبار
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك (أ ف ب)
عربي ودولي
هدوء على حدود إسرائيل مع لبنان وغزة
اليوم 02:13
سفينة «صافر»
عربي ودولي
الأمم المتحدة تبدأ عملية إنقاذ الناقلة «صافر»
اليوم 02:13
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
عربي ودولي
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
اليوم 02:13
سفن تنتظر التفتيش بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود في إسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
اتفاق تركي روسي على ضرورة إزالة عقبات تصدير الأسمدة
اليوم 02:12
لبنانيون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في بيروت (رويترز)
عربي ودولي
تسارع التحقيق الفرنسي في أموال حاكم مصرف لبنان
اليوم 02:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©