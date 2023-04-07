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الاقتصادي

«سامسونج» تخفض إنتاج الرقائق الإلكترونية بسبب ضعف الطلب

مقر «سامسونج» في كوريا الجنوبية
7 ابريل 2023 23:07

قالت شركة «سامسونج» للإلكترونيات الكورية الجنوبية أمس إنها ستخفض إنتاج الرقائق الإلكترونية على المدى القصير، حيث تراجعت أرباحها الفصلية بدرجة كبيرة وسط تراجع الطلب على الرقائق، في تراجع حاد عن موقفها السابق أنها لن تقلل الإنتاج. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة والهواتف الذكية في العالم قدرت في وقت سابق أمس أن أرباحها التشغيلية في الفترة من يناير إلى مارس بلغت نحو 600 مليار وون (454.9 مليون دولار)، بانخفاض حاد عن 14.12 تريليون وون في العام الماضي. وألقت «سامسونج» باللائمة في ضعف الأداء على تراجع الطلب على الأجهزة التقنية. وقالت الشركة في إشعار تنظيمي، فيما بدا أنه محاولة للتعامل مع الأسعار الهابطة وفائض العرض: «سنقوم بتعديل إنتاج شرائح الذاكرة إلى مستوى معقول»، ولم توضح الشركة ما يعنيه ذلك المستوى المعقول. وتابعت الشركة: «في حين أننا قمنا بتعديل خطة الإنتاج قصيرة المدى، سنواصل الاستثمار في البنية التحتية وتوسيع نفقات البحث والتطوير لتعزيز ريادتنا التكنولوجية، حيث نتوقع طلبا قويا على المدى المتوسط والطويل». ومن المحتمل أن تتراجع مبيعات «سامسونج» في الربع الأول بنسبة 19% لتصل إلى 63 تريليون وون من 77.78 تريليون وون مقارنة بالعام السابق. ولم تتوفر بيانات بشأن صافي الربح. ولم تصدر الشركة التكنولوجية العملاقة نتائج كل أقسام أعمالها، وستصدر تقرير أرباحها النهائي لاحقا.

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المصدر: وكالات
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