نمو قياسي لزوار دبي الدوليين خلال أول شهرين من 2023

مصطفى عبد العظيم (دبي) استقبلت دبي أكثر من 1.63 مليون زائر دولي خلال شهر فبراير الماضي ليرتفع إجمالي عدد زوار الإمارة في أول شهرين من العام الجاري إلى 3.1 مليون زائر، ينمو بنسبة 41.5% مقارنة مع 2.19 مليون سائح دولي خلال نفس الفترة من عام 2022، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأظهرت البيانات نجاح القطاع الفندقي في دبي في استعادة نحو 98.7% من مستويات ما قبل الجائحة من حيث أعداد النزلاء والتي بلغت 3.14 مليون سائح دولي خلال شهري يناير وفبراير من عام 2019.

وأفادت البيانات ارتفاع معدل الإشغال الفندقي في دبي خلال يناير وفبراير 2023 إلى 84%، مقارنة مع 78% في نفس الفترة من 2022، لتصل إلى مستوى عام 2019.



الشقق الفندقية الفخمة

وسجلت الشقق الفندقية الفخمة أعلى مستويات الإشغال بنسبة 88%، ثم الشقق الفندقية المتوسطة بنسبة 87%، ثم فنادق من فئة 4 نجوم بنسبة 86%، وفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم 84%، وفنادق 5 نجوم 82%.

وبلغ عدد الليالي الفندقية المحجوزة منذ بداية العام حتى نهاية فبراير الماضي نحو 7.28 مليون ليلة، بنمو 16%، مقارنة مع 6.3 مليون ليلة في نفس الفترة من عام 2022، كما بلغت طول مدة إقامة النزلاء 4 ليال، مقارنة مع 4.3 ليلة في 2022.



العائد على الغرف

وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي بنهاية فبراير 2023 نحو 609 دراهم، مقارنة بـ 623 درهماً الشهر ذاته من عام 2022، وارتفع العائد من الغرف المتوافرة إلى 514 درهماً، مقابل 483 درهماً.

وارتفع عدد الغرف الفندقية في المدينة بنهاية فبراير 2023 بنسبة 7% إلى 148450 غرفة وشقة، مقارنة مع 139069 غرفة وشقة بنهاية فبراير 2022، فيما ارتفع عدد المنشآت الفندقية بنسبة 7% إلى 813 منشأة، مقارنة مع 763 منشأة.

وعلى صعيد أكبر 10 أسواق مصدرة لسياح دبي في شهري يناير وفبراير 2023، حافظت الهند على تصدرها أكبر الأسواق، بنحو 401 ألف سائح، ثم روسيا بـ 229 ألف سائح، ثم سلطنة عُمان بـ 201 ألف سائح، ثم المملكة المتحدة بـ 196 ألف سائح، ثم السعودية بـ 183 ألف سائح.

وحلت ألمانيا في المركز السادس، بـ 134 ألف سائح، ثم الولايات المتحدة بـ 132 ألف سائح، ثم إسرائيل بـ 85 ألف سائح، وفرنسا 72 ألف سائح، والكويت 71 ألف سائح.

الأسواق الرئيسة

وعلى صعيد الأسواق الرئيسة من حيث المناطق الجغرافية، حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول في قائمة أكثر الأسواق المصدرة للسياح إلى دبي، مستحوذة على 22% من إجمالي عدد الزوّار، خلال يناير وفبراير العام الجاري، تلتها منطقتا جنوب آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 16% لكل منها، ثم 15% لمنطقة روسيا ورابطة الدول المستقبلة وأوروبا الشرقية.

واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 14%، وبلغت حصة الأميركتين 7%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 56%، وإفريقيا 4%، ومنطقة «أسترالاسيا» 2%.