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الاقتصادي

«آيسلاند إير» توقع اتفاقاً لشراء 25 طائرة من «إيرباص»

عامل في مصنع إيرباص بألمانيا
7 ابريل 2023 22:52

 أبرمت مجموعة «آيسلاند إير إتش.إف» للطيران مذكرة تفاهم مع شركة «إيرباص إس إي» لشراء 13 طائرة طراز آيه 321 إس إل آر، علاوة على حقوق شراء 12 طائرة إضافية، في ضربة لبوينج الأميركية، منافسة إبرباص. ومن المقرر البدء في تسليم الطائرات اعتبارا من عام 2029، غير أن آيسلاند إير تعتزم البدء في تشغيل طائرات إيرباص على خطوطها اعتبارا من عام 2025، وهي تجري لهذا الغرض محادثات لاستئجار أربع طائرات إيرياص 321 إل آر، حسبما كشفت الشركة في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة. ومن خلال شراء طائرات إيرباص، سوف تستكمل آيسلاند إير عملية استبدال طائراتها القديمة طراز بوينج 757، وهي حجر زاوية أساسي لعمليات الشركة منذ عام 1990. ونقلت بلومبرج عن بوجي نيلز بوجاسون رئيس المجموعة ومديرها التنفيذي قوله: «لقد قررنا أن طائرات إيرباص من طرازي إيه 321 إكس إل أر وإيه 321 إل أر التي تتميز بالكفاءة وتوفير الوقود سوف تخلف طائرات بوينج 575 التي سوف نخرجها من الخدمة بشكل تدريجي». وأضاف أن الطائرات الجديدة «لن تسمح لنا فقط بتطوير نموذج أعمالنا الناجح من خلال رحلات عبر الأطلسي، ولكن سوف تتيح فرص لمزيد من النمو عن طريق دخول أسواق جديدة ومثيرة». ووقعت شركة إيرباص إس اي عقدا لبناء مصنع جديد في الصين، حيث ستضاعف قدرة إنتاج طائرتها ذات الممر الواحد والأكثر مبيعا، في رهان جريء على الطلب على السفر الجوي وطلبات الطائرات المربحة في المستقبل في واحدة من أكبر أسواق الطيران في العالم. وستضيف شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات خط التجميع النهائي الثاني في موقع المصنع الحالي في تيانجين شمالي الصين، في صفقة وقعها الرئيس التنفيذي للشركة جيوم فوري ببكين، أمس الخميس، بحسب وكالة بلومبرج. وتعد هذه الخطوة بمثابة تعزيز للثقة في الصناعة الصينية حيث تعيد الشركات الأخرى مثل شركة آبل التفكير في الإنتاج في الصين بعد تحمل ثلاث سنوات من سياسة صفر- كوفيد وعمليات الإغلاق والقيود القاسية.

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