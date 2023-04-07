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الاقتصادي

«تويوتا» تعتزم طرح 10 سيارات كهربائية جديدة بحلول 2026

لوحة تشير إلى مقر تويوتا في بلجيكا
7 ابريل 2023 22:51

كشف كوجي ساتو، المدير التنفيذي الجديد لشركة تويوتا موتور كورب للسيارات، النقاب عن خطط الشركة اليابانية العملاقة لتعزيز إنتاجها من السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة. وذكرت تويوتا اليوم الجمعة أنها سوف تطرح عشر طرازات جديدة من السيارات الكهربائية بحلول عام 2026، وأنها تعتزم بيع 5ر1 مليون سيارة كهربائية سنوياً، مع تعزيز إنتاج "السيارات ذات المحركات الهجينة والسيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي" من أجل الوفاء بتعهداتها بشأن خفض انبعاثاتها بواقع النصف بحلول 2035 وصولاً إلى الحياد الكربوني بحلول عام .2050 ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ساتو قوله في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي للشركة في مطلع أبريل الجاري: "يتعين علينا أن نفعل ما بمقدورنا، وأن نبدأ بالاتجاه نحو السيارات الكهربائية". وبالنسبة للأسواق المتقدمة، تعتزم تويوتا تعزيز أداء سياراتها الكهربائية من فئة "بي زد"، مع إنتاج بطاريات للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في أميركا الشمالية، وزيادة إنتاجها من البطاريات. وفي الصين تعتزم الشركة طرح طرازين يعملان بالكهرباء تم تطويرهما محلياً بحلول عام .2024 وعلى نطاق أوسع في آسيا، سوف تركز تويوتا على الشاحنات الخفيفة التي تعمل بالكهرباء، والسيارات الكهربائية المدمجة. وكانت تويوتا قد أطلقت أمس الجيل الخامس من أيقونتها Prius، والتي ستعتمد على نظام الدفع الهجين القابل للشحن الخارجي بدلاً من الهجين الكامل. وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الجديدة تعتمد على نظام دفع يتألف من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر وبقوة 223 حصاناً، مع محرك كهربائي يستمد طاقته من بطارية سعة 6ر13 كيلووات ساعة، والقادرة على منح السيارة مدى السير 86 كلم.

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