«تسلا» تخفض أسعار الطرازين إس وإكس للمرة الثالثة هذا العام

خفضت شركة تسلا الأميركية للسيارات الكهربائية أسعار طرازيها إس وإكس في الولايات المتحدة للمرة الثالثة هذا العام، في إطار محاولات الشركة لتعزيز الطلب على سياراتها الكهربائية الشهيرة. وكان الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك تعهد بالسعي لزيادة حجم مبيعات تسلا على حساب هوامش الربح. وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن سعر السيارة موديل إس سيدان سوف يبدأ الآن بـ84.990 دولاراً، بتخفيض قدرة 5 آلاف دولار مقارنة بالشهر السابق، كما خفضت الشركة سعر السيارة موديل إكس بواقع 5 آلاف دولار أيضا ليبدأ من 94.990 دولاراً. وتأتي هذه التخفيضات في الوقت الذي تكافح فيه صناعة السيارات في ظل ارتفاع معدلات التضخم ومعدلات الفائدة التي تجعل شراء سيارة جديدة صفقة مكلفة بشكل متزايد. وتعدل تسلا أسعار سياراتها بشكل أسبوعي، وتقوم الشركة ببيع سياراتها إلى المستهلكين بشكل مباشر. وكان ماسك صرح خلال إعلان نتائج الشركة في يناير الماضي قائلاً: "الأسعار مهمة فعلاً، واعتقد أن هناك عدداً كبيراً من الأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارة تسلا، ولكنهم ليس مقدورهم تحمل تكلفة شرائها، ولذلك فإن تغيير الأسعار يصنع فارقاً بالنسبة للمستهلك العادي". وجدير بالذكر أن تسلا انتجت 422 ألفاً و875 سيارة على مستوى العالم خلال الربع الأول، ومن بينها 10 آلاف و695 سيارة فقط من طرازي إس وإكس.