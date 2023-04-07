أبوظبي تستضيف قمة «استثمار رواد الأعمال» 8 مايو المقبل

يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في إطار ملتقى الاستثمار السنوي ضمن فعاليات دورته ال 12، «قمة استثمار رواد الأعمال 2023.. الاستثمار في رواد الأعمال العرب والأفارقة» بالتعاون بين ملتقى الاستثمار السنوي AIM واتحاد الغرف العربية يومي 8 و9 مايو المقبل، برعاية جامعة الدول العربية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا «باديا» ومكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا - البحرين. تهدف القمة إلى إنشاء منصة مخصصة للترويج لفرص الاستثمار القابلة للتمويل بقيادة رواد الأعمال أو الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الكلية من المنطقة العربية والقارة الإفريقية، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات من أفريقيا والمنطقة العربية حول وسائل تحفيز وإطلاق العنان لريادة الأعمال والاستثمارات المشتركة، فضلًا عن مناقشة التحديات والفرص والمخاطر التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال والطريقة الأفضل للمضي قدماً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الأفريقي. وثمّن الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، الشراكة الممتدة مع ملتقى الاستثمار السنوي AIM، الذي تدعمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عبر توقيع اتفاقيات التعاون بين الجانبين، معتبرا أنّ اتحاد الغرف العربية بصفته الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، وملتقى الاستثمار السنوي AIM، لديهما أهداف مشتركة كثيرة، تصبّ في نهاية المطاف في الترويج للبلدان العربية كمنطقة جاذبة للاستثمارات سواء البينية العربية أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال حنفي إنّ اتحاد الغرف العربية وملتقى الاستثمار يتكاملان في ما بينهما، ومن هذا المنطلق نجحا من خلال الشراكة القائمة بينهما في تنظيم العديد من الفعاليات والأحداث المشتركة في العام 2022 على هامش فعاليات إكسبو دبي 2020، وسيتم هذا العام تنظيم قمة استثمار رواد الأعمال العرب والأفارقة، والتي تعد فرصة مثالية أمام الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة لعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية الناجمة عن التطور المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية، بهدف تطوير الاستثمارات المشتركة والتعاون وتسهيل التجارة بين القارة الأفريقية والمنطقة العربية وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الرقمي. من جانبه، أكد داوود الشيزاوي رئيس ملتقى الاستثمار السنوي، أهمية الشراكة الاستراتيجية، التي تجمع ملتقى الاستثمار السنوي، مع جامعة الدول العربية، واتحاد الغرف العربية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقا، ومكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا - البحرين، والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز التنسيق والعمل المشترك لدعم ريادة الأعمال في المنطقة. وتشمل جلسات القمة في يومها الأول الجلسة الوزارية العربية الأفريقية بعنوان «الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتكامل الاقتصادي»، وجلسة تحت عنوان«تطوير أنظمة بيئية مواتية لريادة الأعمال والابتكار، وحلقة نقاشية بعنوان «إزالة المخاطر وتحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.. إيجاد حلول مبتكرة لفتح مصادر رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقارة الأفريقية». وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 90٪ من الأعمال وأكثر من 50٪ من العمالة في جميع أنحاء العالم، وتسهم بنسبة تصل إلى 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدخل القومي في الاقتصادات الناشئة، مما يجعل التفكير في مصادر جديدة لرأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة أمرا مهما للغاية. وتناقش القمة في جلساتها عقبات التمويل التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وكيفية جذب رؤوس الأموال لتمويلها، مع الأخذ في الاعتبار أن حوالي نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية لا يمكنها الوصول إلى الائتمان الرسمي.