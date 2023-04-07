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الاقتصادي

«الصكوك الوطنية» شريك استراتيجي لإدراج «إثمار»

محمد العلي (يمين) وعلي الجبيلي يوقعان الاتفاقية
7 ابريل 2023 16:15

وقعت شركة الصكوك الوطنية، اتفاقية كشريك استراتيجي وأحد الأعضاء المؤسسين لإدراج شركة إي أي إتش- إثمار الدولية القابضة في سوق النمو لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقع الاتفاقية محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الصكوك الوطنية»، وعلي الجبيلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي إتش - إثمار الدولية القابضة.

وقال علي الجبيلي: "إن إي أي اتش - إثمار العالمية القابضة تعتبر شركة رائدة في الشرق الأوسط، مهمتها بناء قيمة حقيقية لمستقبل الاستثمار عن طريق الشراكات الاستراتيجية لتطوير محفظة استثمارية متنوعة ومبتكرة ومستدامة".
وأضاف: "إن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل مركزاً رئيساً لأنشطة أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يتضح من الانتعاش الكبير الذي تشهده الدولة"، مؤكداً أن اقتصاد الإمارات أظهر مرونة في مواجهة التحديات العالمية، مما أسهم في توجه المستثمرين من أنحاء العالم لإنشاء أعمالهم والاستثمار في اقتصاد آمن وسريع النمو". 
من جهته، قال محمد قاسم العلي: "يسرنا أن نحظى بمثل هذه الفرص الاستثمارية حيث إننا نسعى دائما لمثل هذه الشراكات لما يصب في مصلحة المستثمرين في الشركة".
وأضاف "تقدم الصكوك الوطنية فرصاً آمنة لتنمية الثروة والادخارات، من خلال خطة توفير تعتمد على المضاربة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، ومن أبرز أعمدة نجاح الشركة، هو إيمانها الراسخ بالدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الآمن في بناء اقتصاد أقوى والتزامها المستمر بتشكيل مستقبل مالي أفضل لأجيال اليوم والغد".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شركة إثمار الدولية القابضة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
شركة الصكوك الوطنية
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