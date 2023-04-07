تراجع تكاليف الغذاء العالمية للشهر الـ12 على التوالي
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7 ابريل 2023 14:06
تراجعت تكاليف الغذاء العالمية، للشهر الـ12 على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوى، منذ يوليو 2021.
وتراجع مؤشر أسعار السلع الغذائية للأمم المتحدة، بواقع 1ر2%، في أغسطس الماضي، متوجا أطول سلسلة من التراجع في البيانات، التي تعود إلى ثلاثة عقود، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.
كان الانخفاض الشهر الماضي مدفوعا بالحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان، والذي عوض ارتفاعا في أسعار السكر واللحوم.
وبحسب بلومبرج، تراجع المقياس بواقع 21%، من رقم قياسي، تم تسجيله قبل عام، عندما عرقلت الأزمة الأوكرانية صادرات الحبوب، على الرغم من أنها مازالت أعلى بواقع 40%، عما كانت عليه قبل عامين.
وقال ماكسيمو توريرو، الخبير الاقتصادي البارز، في منظمة "الأغذية والزراعة" التابعة للأمم المتحدة في بيان إنه "بينما تراجعت الأسعار، على المستوى الدولي، مازالت مرتفعة للغاية وتواصل الارتفاع في الأسواق المحلية، مما يفرض تحديات إضافية لأمن الغذاء".