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اينوك توزيع 10 آلاف وجبة إفطار على مساكن العمال خلال شهر رمضان

اينوك توزيع 10 آلاف وجبة إفطار على مساكن العمال خلال شهر رمضان
7 ابريل 2023 13:52

شارك متطوعون من موظفي مجموعة اينوك في توزيع 10 آلاف وجبة إفطار وأكثر من 5,500 صندوق من مواد البقالة التي توفرها متاجر زووم التابعة للمجموعة، على مساكن العمال.

وقام 150 من موظفي مجموعة اينوك بتعبئة أكثر من 680 صندوقا من صناديق المير الرمضاني والتي تضمنت السلع الأساسية، وتم توزيعها في مساكن العمال خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان في إطار "مبادرة مجموعة اينوك لتوزيع منتجات البقالة الرمضانية" ومن خلال شراكتها مع "جمعية بيت الخير"، أما وجبات الإفطار فتوزع يومياً على العمال خلال الأسبوعين الأخيرين من رمضان.

وتشارك مجموعة اينوك في توزيع صناديق الإفطار على سائقي السيارات عند إشارات المرور بالتعاون مع "جمعية الإحسان الخيرية"، وتوزيع صناديق التمر في المتاجر التابعة لـ "اينوك" بالتعاون مع علامة "الكوزي".

وتشمل المبادرة المجتمعية للمجموعة تشجيع الموظفين على التبرع من خلال مبادرة "ملابس"..فيما تتبرع شركة غاز الإمارات التابعة لمجموعة اينوك، بأسطوانات الغاز مجاناً لـ 1000 أسرة متعففة. 

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المصدر: وام
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