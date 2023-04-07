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"الإمارات الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني" يدعمان حملة "وقف المليار وجبة" بـ 6.5 مليون درهم

"الإمارات الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني" يدعمان حملة "وقف المليار وجبة" بـ 6.5 مليون درهم
7 ابريل 2023 12:56

أعلن مصرف الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني، التابعان لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عن مساهمتهما بمبلغ 6.5 مليون درهم دعماً لحملة "وقف المليار وجبة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتنضوي الحملة التي تستهدف استدامة العطاء وتفتح باباً واسعاً من البذل تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتستهدف إيجاد حلول مستدامة وتنفيذ برامج ومشاريع لمكافحة الجوع ومساندة الفئات الأقل حظاً حول العالم.

ويشكّل تبرع مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني إضافة جديدة إلى مساهمات الدعم الكبيرة التي حصدتها حملة «وقف المليار وجبة» من الشركات والمؤسسات وقطاعات الأعمال والأفراد وهيئات العمل الخيري والإنساني.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي: "إننا فخورون بدعم حملة (وقف المليار وجبة) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، انطلاقاً من التزام المجموعة الراسخ بقيم الخير والعطاء"، مشيراً إلى أن الحملة تمثل مبادرة إنسانية ملهمة لاعتمادها مبدأ العمل الجماعي المنظم الذي يعزز كفاءة العمل الخيري".

وأكد أن حملة (وقف المليار وجبة) تحمل معها الخير إلى العالم وتساهم في مكافحة الجوع في المجتمعات الأكثر احتياجاً، وتعبر عن رسالة دولة الإمارات المنبثقة من روح العطاء، ورغبتها الصادقة في مواصلة دورها المشرق الساعي إلى تحسين حياة البشرية.

وتضاف جهود حملة "وقف المليار وجبة" إلى سجل دولة الإمارات كمساهم فاعل في مواجهة أزمة الجوع العالمية، ودعم الجهود الدولية للتصدي للتحديات الإنسانية الملحّة على مختلف الأصعدة في المنطقة والعالم.

وتعد حملة "وقف المليار وجبة"، التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 وخصوصاً هدف القضاء على الجوع في العالم، الأحدث ضمن «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» المؤسسة الإنسانية العالمية التي تضم حالياً عشرات المبادرات والمؤسسات التي تنفذ برامج العمل الخيري والإنساني في مختلف أنحاء العالم.

وتواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".

 

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المصدر: وام
وقف المليار وجبة
الإمارات دبي الوطني
مصرف الإمارات الإسلامي
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