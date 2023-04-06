انتعاش القطاع الخاص في الصين بأسرع وتيرة خلال 9 أشهر

بكين (د ب ا)

أظهرت بيانات وكالة ستاندرد اند بورز، أمس، توسع القطاع الخاص في الصين بأسرع وتيرة منذ تسعة شهور في مارس الماضي، بفضل نمو قطاع الخدمات بوتيرة سريعة. وارتفع مؤشر كايسكين إلى 54.5 نقطة في مارس الماضي مقارنة بـ54.2 نقطة في فبراير الماضي. وتعد وتيرة النمو الشهر الماضي الأسرع منذ يونيو 2022.

وأظهرت البيانات أن النمو القوي لقطاع الخدمات عوض تراجع الإنتاج الصناعي. وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 67.8 نقطة في مارس مقارنة بـ 55 نقطة في فبراير الماضي.. وتسعى بكين إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% تقريباً خلال عام 2023.

وكانت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سجلت نمواً بنسبة 3% خلال عام 2022، مما يعد أضعف نمو اقتصادي تسجله منذ عقود.

من جهة أخرى، وقعت شركة «إيرباص إس اي» لصناعة الطائرات عقداً لبناء مصنع جديد في الصين، حيث ستضاعف قدرة إنتاج طائراتها ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً، في رهان جريء على الطلب على السفر الجوي وطلبات الطائرات المربحة في المستقبل في واحدة من أكبر أسواق الطيران في العالم، وتضيف شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات خط التجميع النهائي الثاني في موقع المصنع الحالي في تيانجين شمالي الصين، في صفقة وقعها الرئيس التنفيذي للشركة جيوم فوري في بكين، أمس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وتعد هذه الخطوة بمثابة تعزيز للثقة في الصناعة الصينية، حيث تعيد الشركات الأخرى مثل شركة آبل التفكير في الإنتاج في الصين بعد تحمل ثلاث سنوات من سياسة صفر- كوفيد وعمليات الإغلاق والقيود القاسية.