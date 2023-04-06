ارتفاع الناتج الصناعي الألماني في فبراير

برلين (رويترز)

قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس إن الناتج الصناعي في البلاد ارتفع أكثر بكثير من المتوقع في فبراير، بزيادة 2.0 بالمئة عن الشهر السابق، وعزا الزيادة جزئياً إلى صناعة السيارات.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادة طفيفة بنسبة 0.1 بالمئة.

وعدل المكتب الرقم الخاص بشهر يناير إلى زيادة بواقع 3.7 بالمئة، ارتفاعاً من 3.5 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي 0.6 بالمئة في فبراير.

وزاد الإنتاج في معظم القطاعات الاقتصادية في فبراير، لكن تصنيع السيارات، وهو أكبر قطاع صناعي في ألمانيا، شكل جزءاً كبيراً من الزيادة.