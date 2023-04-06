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الاقتصادي

21 رحلة أسبوعياً بين الإمارات وكندا

سيف السويدي وسندرا ميليا يوقعان محضر الاجتماع (وام)
7 ابريل 2023 02:37

أبوظبي (وام)

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ترأس سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، جولة من مباحثات النقل الجوي بين دولة الإمارات وكندا في مقر الهيئة العامة للطيران المدني في أبوظبي، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النقل الجوي، بمشاركة ممثلين من هيئات الطيران المدني المحلية وشركات الطيران الوطنية من الجانبين.
وأسفرت هذه الجولة من المباحثات عن زيادة عدد الرحلات بواقع (21) رحلة أسبوعياً للناقلات الوطنية لكلا البلدين، وفي نهاية المباحثات وقع سيف محمد السويدي، وسندرا ميليا رئيس المفاوضين الجويين في وزارة الخارجية الكندية، محضر اجتماع يعكس ما تم الاتفاق عليه لزيادة الحقوق التشغيلية للناقلات الوطنية لكلا البلدين.
وأعرب معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عن سعادته بهذا التوقيع نظراً لأهمية علاقات النقل الجوي بين دولة الإمارات وكندا، مشيراً إلى أن زيادة الحقوق التشغيلية للناقلات الوطنية لكلا البلدين ستسهم في نمو المبادلات التجارية المشتركة، بما يدعم الأجندة التنموية للبلدين، ويعزز من استدامة اقتصاديهما.
من جانبه، أكد سيف محمد السويدي أهمية توطيد علاقات النقل الجوي الثنائية والتي بدورها تنعكس مباشرة على زيادة حركة النقل الجوي بين مطارات الدولة ومطارات كندا، مما يسهم في تعزيز الروابط التجارية والسياحية بين البلدين.
وقال: إن التفاهمات التي تم التوصل إليها في هذه المباحثات تعتبر إنجازاً في العلاقات الثنائية مع كندا، وستعود بالفائدة الكبرى على ناقلاتنا الوطنية وعدة قطاعات أخرى في الدولة.

الإمارات وكندا
الإمارات
كندا
سيف السويدي
الهيئة العامة للطيران المدني
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