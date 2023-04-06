الإمارات وفيتنام توقعان إعلان نوايا بشأن محادثات «اتفاقية شراكة اقتصادية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام، أمس إعلان نوايا مشترك بشأن بدء محادثات إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بينهما، حيث وقّعه عن الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعن الجانب الفيتنامي معالي نجوين هونغ ديين وزير الصناعة والتجارة في جمهورية فيتنام. جاء ذلك خلال زيارة الوفد الفيتنامي إلى الإمارات.

وأكد معالي ثاني الزيودي قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام، والتي تتميز بالتطور المستمر في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء الاهتمام المشترك من قيادتي البلدين الصديقين بتعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها نحو المزيد من النمو والازدهار بما يخدم التطلعات الاقتصادية للدولتين.

وقال معاليه: «تعد الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً لفيتنام، بحصة تبلغ 39% من إجمالي تجارة فيتنام مع الدول العربية، وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 29.4 مليار درهم (8 مليارات دولار) خلال عام 2022، والتي تقارب مستوياتها أرقام التجارة خلال السنوات الماضية، ومن أهم المؤشرات الأساسية في المبادلات التجارية المشتركة خلال 2022، زيادة في قيمة التجارة من السلع بخلاف أجهزة الهاتف وملحقاتها والتي أصبحت تشكل ما تتجاوز نسبته 46% من التجارة بين البلدين مقارنة مع أقل من 36% من التجارة بين البلدين خلال 2019 والتي بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم وحققت نسبة نمو 9% مقارنة مع 2021 وكذلك بنسبة نمو 34% و26% مقارنة مع 2020 و2019 على التوالي.

ومن جهته، أعرب معالي نجوين هونغ ديين وزير الصناعة والتجارة في جمهورية فيتنام عن سعادته بتوقيع إعلان النوايا المشترك لبدء محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام، والتي ستسهم في تعزيز الإمكانيات وتتيح الفرص الداعمة لنمو المبادلات التجارية المشتركة، كما ستخلق زخماً لزيادة الاستثمارات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

ووصل إجمالي رصيد الاستثمارات الإماراتية في فيتنام إلى 260 مليون درهم (71 مليون دولار).