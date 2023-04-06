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الاقتصادي

«غرفة الشارقة» تبحث مع «شمس» تعزيز البيئة الاستثمارية

مسؤولو الغرفة وشمس خلال اللقاء (من المصدر)
7 ابريل 2023 02:36

الشارقة (الاتحاد)

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بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، سبل التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين بما يعود بالنفع على المستثمرين في الإمارة، فضلاً عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الترويج والتسويق الإعلامي للبرامج والمبادرات والمشاريع الاقتصادية، والتعاون في توفير قنوات وآليات تسويق مبتكرة للفرص والبيئة الاستثمارية في الشارقة.
جاء ذلك خلال استقبال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لوفد من المدينة ترأسه الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، بحضور محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وشهاب أحمد الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد عبد الله سلطان العويس، أهمية هذا اللقاء لتطوير التعاون بين الجانبين وتبادل الرؤى والأفكار ووجهات النظر فيما يتعلق بتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار في إمارة الشارقة، من خلال العمل المشترك على إطلاق المبادرات والمشاريع والحوافز والمزايا، بما يلبي تطلعات الخطط التنموية الطموحة للإمارة، مثمناً الدور الفعال والإيجابي الذي يلعبه قطاع الإعلام في الشارقة في دفع عجلة التطور في جميع المجالات وخاصة القطاعات التجارية والصناعية.

الإمارات
غرفة الشارقة
الشارقة
غرفة تجارة وصناعة الشارقة
مدينة الشارقة للإعلام
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