552 وجهة تحلق إليها الناقلات الإماراتية

أبوظبي (وام)

واصلت الناقلات الوطنية، توسيع وجهاتها أمام المسافرين منذ انطلاق العام الحالي، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، وهو ما أهلها لزيادة الخيارات أمام المسافرين وتوسيع شبكة وجهاتها حول العالم، ليصل إجمالي عدد وجهاتها إلى 552 وجهة بما فيها الوجهات المشتركة ووجهات الشحن بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

ونجحت الناقلات الوطنية في التفوق على العديد من نظرائها إقليميا وعالمياً من حيث عدد الوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين، مستفيدة من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات التي حولت التحديات إلى فرص، لتواصل التحلّيق نحو آفاق جديدة من النمو بما يعكس انتعاش حركة قطاع الطيران في الإمارات بعد التعافي من تداعيات الجائحة.

وتشمل وجهات الناقلات الوطنية حالياً أكثر من 141 وجهة لطيران الإمارات، و66 وجهة للاتحاد للطيران عبر 44 دولة، و116 وجهة لفلاي دبي، ونحو 190 وجهة للعربية للطيران انطلاقاً من مراكز عملياتها الخمس في دولة الإمارات والمغرب ومصر بحيث تشمل وجهات «العربية للطيران أبوظبي»، فيما تضم محفظة ويز إير أبوظبي نحو 39 وجهة.

وحققت دولة الإمارات نمواً بنسبة 31% في السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تخطي السعة المجدولة للرحلات إلى الدولة 18.5 مليون مقعد بإضافة أكثر من 4.38 مليون مقعد جديد، ما يعكس تسارع وتيرة تعافي قطاع السفر في الإمارات، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جي» المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

ومن المتوقع أن تواصل الناقلات الوطنية زخم النمو والانتعاش في الأعوام القادمة مستفيدة من الطلب القوي على السفر من وإلى الإمارات بعدما باتت في صدارة الوجهات المفضلة على مستوى العالم للسياحة والأعمال، لاسيما بعد النجاحات الضخمة التي حققتها الدولة في التعامل مع الجائحة ونجاح إكسبو2020 دبي، إلى جانب الاستعدادات لاستضافة «COP28» في 2023.