2.3 مليار درهم تداولات عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 2.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 502 مبايعة بقيمة 1.44 مليار درهم، منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 340.65 مليون درهم و465 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.1 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 150 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة. وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 170 مليون درهم بمنطقة وادي الصفا 3 كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 68 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم.

وسجلت الرهون 898.52 مليون درهم، منها 17 رهن أراض بقيمة 29.82 مليون درهم و78 رهن فلل وشقق بقيمة 868.7 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 520 مليون درهم. أما الهبات فسجلت 13 هبة بقيمة 21 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 9 ملايين درهم.