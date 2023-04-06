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الاقتصادي

شراكة بين «إنجازات» و«مايكرو فوكس»

شراكة بين «إنجازات» و«مايكرو فوكس»
7 ابريل 2023 02:36

أبوظبي (الاتحاد) 

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أبرمت شركة إنجازات، التابعة لشركة جي 42، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مايكرو فوكس (أوبن تيكست)، أحد أكبر مزودي البرمجيات المؤسسية في العالم، لتزويد عملائها في المنطقة بمجموعة متنوعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة. وتعتمد إنجازات، التي تُعد حالياً أكبر موزع لحلول مايكرو فوكس في دولة الإمارات بعقد الشراكة الاستراتيجية لتعزيز مكانتها ومواصلة دعم قاعدة عملائها الواسعة في الدولة.
وقع الاتفاقية في أبوظبي كل من أسامة ذهبية، الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات، وتوفيق درباس، المدير العام لشركة مايكرو فوكس في الشرق الأوسط وأفريقيا (أوبن تيكست).

شركة إنجازات
الإمارات
جي 42
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