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الاقتصادي

«مصدر» تستكمل الإغلاق المالي لثلاثة مشاريع طاقة شمسية في أوزبكستان

«مصدر» تستكمل الإغلاق المالي لثلاثة مشاريع طاقة شمسية في أوزبكستان
7 ابريل 2023 02:37

أبوظبي (الاتحاد) 

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استكملت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الإغلاق المالي لتمويل تطوير ثلاثة مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية في جمهورية أوزبكستان، على أن تبدأ في وقت قريب عمليات إنشاء المحطات التي تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية قرابة 900 ميجاواط، ليكون بذلك أكبر برنامج لتطوير مشاريع طاقة شمسية في المنطقة.
وشملت الجهات الرئيسية الممولة كلاً من بنك آسيا للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، في حين يشارك كل من البنك الهولندي لتنمية ريادة الأعمال، و«آي ال اكس» كجهات ممولة من الدرجة «ب».
وقال نيال هانيغان، المدير المالي التنفيذي لشركة «مصدر»: «فخورون بهذا الإنجاز المتمثل في توفير التمويل للمشاريع الثلاثة، والذي يشكل مرحلة مهمة في مسيرة الطاقة النظيفة بجمهورية أوزبكستان. ولشركة «مصدر» دور مهم في دعم جهود أوزبكستان لتحقيق أهدافها وطموحاتها الخاصة بالطاقة المتجددة، ونتطلع إلى مواصلة هذا الدور وتنمية محفظة مشاريعنا في هذه السوق الاستراتيجية. وهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق من دون دعم شركائنا في حكومة أوزبكستان والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وكذلك المؤسسات المالية».
وكانت «مصدر» قد وقعت خلال مؤتمر المناخ (COP27) العام الماضي اتفاقية تنضم بموجبها إلى منصة «تسريع تمويل التحول في نظام الطاقة» التابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، بهدف استثمار ما يصل إلى 200 مليون دولار في مشاريع للطاقة المتجددة.  

شركة مصدر
الإمارات
مصدر
الطاقة الشمسية
أوزبكستان
شركة أبوظبي لطاقة المستقبل
الطاقة الكهروضوئية
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