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انطلاق عمليات «زيرو تو» بأبوظبي

انطلاق عمليات «زيرو تو» بأبوظبي
7 ابريل 2023 02:36

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت شركة «زيرو تو» Zero Two الرائدة في مجال البنية التحتية للأصول الرقمية ومقرّها أبوظبي، عملياتها الهادفة إلى مواكبة الاهتمام المتزايد بتقنية «ويب3» ومنظومة عملها في المنطقة.  
وتأسّست شركة «زيرو تو» بهدف تطوير وتشغيل واستثمار أفضل التقنيات في فئتها لتسريع ودعم الأصول الرقمية ومنظومة عمل «ويب3» في أبوظبي والمنطقة، والتي تشتمل على عدة مفاهيم، مثل اللامركزية والاقتصاد القائم على التشفير. وتسعى شركة «زيرو تو» إلى القيام بدور رئيسي في تمكين الاستقرار الدائم لشبكة الكهرباء في أبوظبي، إلى جانب المساهمة في دعم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق الحياد الكربوني، والانتقال إلى اقتصاد مستدام وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.
وقال أحمد الهاملي، الرئيس التنفيذي لشركة «زيرو تو»: «تدخل «زيرو تو» السوق بنموذج أعمال قوي وواسع يلبّي الطلب سريع النمو، وينسجم مع الالتزام الواضح بتحقيق أعلى معايير الأمان والامتثال».

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