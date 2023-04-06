«الأنصاري» يصعد 16.5% بمكاسب 1.27 مليار درهم في أول يوم تداول

دبي (وام)

عزز سهم شركة «الأنصاري» للخدمات المالية، مكاسبه وربح رأسماله السوقي نحو 1.27 مليار درهم في أول يوم إدراج بسوق دبي المالي. وقفز رأس المال السوقي لأسهم شركة «الأنصاري» من 7.73 مليار درهم عند الإدراج ليصل إلى 9 مليارات درهم مع نهاية جلسة أمس. وأغلق سهم «الأنصاري» في ختام جلسة أمس عند مستوى 1.2 درهم بارتفاع بنسبة 16.5% مقارنة بسعر الطرح النهائي البالغ 1.03 درهم، وذلك بعد أن نجح السهم خلال الجلسة في بلوغ مستوى 1.24 درهم بنسبة صعود ناهزت 20.4%. وشهد السهم تداولات نشطة في أول يوم تداول على نحو 147.3 مليون سهم بقيمة 178.1 مليون درهم من خلال 3425 صفقة منفذة، ليتصدر بذلك قائمة الأكثر نشاطاً على صعيد القيم والأحجام.

وبدأ تداول أسهم مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية» بعد استكمال الطرح العام الأولي بنجاح وجمع 773 مليون درهم من خلال بيع 750 مليون سهم بـ1.03 درهم للسهم الواحد.