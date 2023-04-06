«فولكس فاجن» توقف بيع أهم سياراتها الكهربائية.. أعرف السبب

أمرت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن موزعيها في الولايات المتحدة وكندا بوقف بيع سيارتها الكهربائية آي.دي4 من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) بسبب خلل في الأبواب يمكن أن يؤدي إلى فتحها أثناء الحركة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للشركة الألمانية القول إن نحو 18 ألف سيارة آي.دي4 مصنوعة في مصنع شاتانوج بولاية تينيسي الأميركية قد تعاني من خلال في مقابض الأبواب بسبب تسرب للمياه، مضيفة أن هذا يمكن أن يؤدي إلى فتح الأبواب بشكل غير متوقع. تم الإبلاغ عن وجود مشكلة في أبواب السيارة آي.دي 4 لأول مرة في يناير الماضي مما دفع شركة يو-شين ليمتد الموردة للأبواب إلى إجراء تحليل للأجزاء المعيبة ودفع فولكس فاجن إلى مناقشة الموضوع مع الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في الولايات المتحدة في الشهر الحالي. وحددت فولكس فجن 10 سيارات طراز آي.دي4 مزودة بأبواب ذاتية الفتح مصنوعة في مصنع شاتانوج، مشيرة إلى أنها لم تصل حتى الآن إلى طريقة محددة لإصلاح هذا الخلل.

يأتي ذلك فيما تعتزم فولكس فاجن استدعاء عدد كبير من السيارات في السوق الأميركية بسبب عيب محتمل في الوسائد الهوائية. وحسب وثائق نشرتها إدارة السلامة المرورية الأميركية، تستدعي الشركة إلى الورش نحو 143 ألف سيارة رياضية متعددة الأغراض المفضلة لدى العملاء الأميركيين من موديلي اتلاس واتلاس كروس سبورت لوجود خطر يتعلق بإمكانية عدم انفتاح الوسادة الهوائية بالنسبة للجالس على المقعد المجاور لمقعد السائق. وأوصت الهيئة العملاء بعدم استخدام هذا المقعد بقدر الإمكان لحين حل المشكلة. وأفادت وثائق الهيئة بأن السيارات المعنية بهذه المشكلة هي سيارات من إنتاج الفترة بين 2018 حتى 2021.