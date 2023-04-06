يطرح مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، الورقة النقدية الجديدة من فئة الـ1000 درهم، المصنعة من مادة البوليمر للتداول في الأسواق، وستكون متاحة في البنوك ومحلات الصرافة اعتباراً من يوم الأثنين 10 إبريل 2023.

وحرص المصرف المركزي في تصميم هذه الفئة على إبراز قصة نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة بالصور والرموز الحضارية والتنموية التي تعكس الإنجازات العالمية الرائدة للدولة من خلال تجسيد الرؤية الاستشرافية والطموح الذي تحول إلى واقع بأن تكون دولة الإمارات من رواد استكشاف الفضاء.

وتبرز الخصائص الجمالية في تصميم هذه الورقة النقدية الجديدة باستخدام درجات متفاوتة ومتناسقة من اللون البني، المستخدم في الورقة النقدية من ذات الفئة المتداولة حالياً، بهدف تسهيل التعرف عليها من قبل الجمهور. بالإضافة إلى ذلك، يبرز في التصميم الهوية الإعلامية المرئية للدولة ومزيج من الرسومات والزخرفة والنقوش المنفذة بتقنيات مختلفة من الطباعة الغائرة والبارزة المتطورة.

المزايا الأمنية والجمالية

ويزدان الوجه الأمامي بصورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" طيب الله ثراه" وهو ينظر الى مجسم لمكوك فضائي عند اجتماعه مع مسؤولي وكالة ناسا الأميركية للفضاء في عام 1974م. وكذلك، تحقق هذا الطموح من خلال مهمة الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ في عام 2021م والذي تم تجسيده في التصميم بوضع صورة "مسبار الأمل" في الوجه الأمامي لهذه الورقة النقدية الجديدة أعلى صورة مجسم المكوك الفضائي. كما تم التعبير عن وصول أول رائد فضاء من الإمارات من خلال وضع صورة لرائد فضاء كعلامة أمنية تظهر على رقائق الأمان في وجهي الورقة النقدية.

وتضمن تصميم الوجه الخلفي لهذه الورقة النقدية الجديدة صورة لمحطة براكة للطاقة النووية في إمارة أبوظبي، والتي ستؤدي دوراً أساسياً في تنويع مصادر الطاقة في الدولة واستدامتها والحد من الانبعاثات الكربونية.

المصرف المركزي يطرح الورقة النقدية الجديدة من فئة الـ 1000 درهم

وبهدف تعزيز الثقة ومكافحة التزوير، تتميز هذه الورقة النقدية الجديدة بخصائص أمنية متطورة شملت تقنيات حديثة، مثل التقنية المعروفة باسم (SPARK Flow® DIMENSIONS)، والتي تستخدم لأول مرة في الأوراق النقدية المتداولة على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وكذلك، تقنية رقائق الأمان المعروفة باسم (KINEGRAM COLORS®)، لتكون دولة الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستخدم أكبر شريط رقائق أمان من هذا النوع في الأوراق النقدية.

بالإضافة إلى التأثيرات المرئية المتميزة من الناحيتين الأمنية والجمالية، اضيفت رموز بارزة بلغة "برايل" لمساعدة المتعاملين من المكفوفين وضعاف البصر في التعرف، عن طريق اللمس، على هذه الورقة النقدية وتحديد قيمتها.

وسيتم تداول هذه الورقة النقدية الجديدة جنبا إلى جنب الورقة النقدية الحالية من ذات الفئة قيد التداول كونها ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.

وقد قام المصرف المركزي بالتنسيق المسبق المباشر مع الشركات المعنية المزودة لأجهزة الإيداع والسحب النقدي في الدولة لإعادة برمجة أجهزتها والتأكد من قبول هذه الورقة النقدية الجديدة.

وفي سياق ذو صلة، حصل المصرف المركزي مؤخراً على جائزة أفضل إصدار لورقة نقدية لعام 2023م عن هذه الورقة النقدية الجديدة وذلك لتميزها بتصاميم فريدة وخصائص تقنية وعلامات أمنية مبتكرة على المستوى الإقليمي. وجاء ذلك ضمن حفل توزيع الجوائز للأوراق النقدية ووثائق الهوية الذي أقيم على هامش مؤتمر الطباعة عالية الأمان لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والذي عقد في العاصمة أبوظبي مؤخراً.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: " يأتي طرح هذه الورقة النقدية الجديدة والتي تمت طباعتها من مادة البوليمر الصديقة للبيئة، تزامناً مع مبادرة القيادة الرشيدة بإعلان عام 2023 عاماً للاستدامة، وتجسيداً لملامح المرحلة الجديدة التي بدأتها دولة الإمارات في المسيرة التنموية والخطط المستقبلية الطموحة. كما يأتي هذا الإصدار بخصائصه الفنية الفريدة لمواكبة التكنولوجيا والتقنيات العالمية في حرصنا أن يصبح الدرهم عملة دولية تستخدم على نطاق دولي."