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الذهب يخسر في المعاملات الفورية
الذهب
6 ابريل 2023 11:37
تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت نحو 7 دولارات في المعاملات الفورية.
وبحلول الساعة 10:40 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.34 في المائة أو ما يعادل 7.01 دولار ليصل إلى 2013.62 دولار للأونصة.
ونزلت عقود الذهب تسليم يونيو 2023 بنسبة 0.28 في المائة أو ما يوازي 5.7 دولار لتصل إلى 2029.85 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.18 في المائة إلى 24.99 دولار، وانخفض البلاديوم 0.17 في المائة إلى 1422 دولارا، في حين ارتفع البلاتين 0.46 في المائة إلى 1013.25 دولار.
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