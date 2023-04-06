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الاقتصادي

النفط يتراجع بعد بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة

موضوعية
6 ابريل 2023 09:08

تراجع النفط اليوم الخميس، إذ أثارت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة مخاوف من ركود عالمي محتمل وتراجع الطلب، لكن أسعار الخام تتجه صوب ارتفاع أسبوعي بعدما أعلنت مجموعة أوبك+ عن المزيد من التخفيضات في الإنتاج، فضلا عن انخفاض مخزونات النفط الأميركية.

وبحلول الساعة 0344 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 84.25 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 73 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 79.88 دولار للبرميل.
وصعد الخامان بأكثر من 5.5 بالمئة هذا الأسبوع ليتجهان صوب تسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي.

وكشفت بيانات حكومية أميركية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 3.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، أي أكثر من المتوقع بنحو 1.5 مليون برميل.

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المصدر: وكالات
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