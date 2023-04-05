مطار دبي الأول عالمياً في حركة المسافرين الدوليين خلال 2022

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حافظ مطار دبي الدولي على صدارته لقائمة أكبر مطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين للعام التاسع على التوالي باستقباله أكثر من 66 مليون مسافر دولي خلال عام 2022 بنمو 127% مقارنة بعام 2021، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن مجلس المطارات العالمي.

وأظهرت بيانات التقرير تفوق مطار دبي الدولي بفارق 8 ملايين مسافر دولي عن مطار لندن هيثرو الذي حل في المركز الثاني بنحو 58.2 مليون مسافر، بنمو 230.5%، فيما جاء مطار أمستردام في المركز الثالث بنحو 52.5 مليون مسافر، بنمو 105.8%، ثم مطار باريس بنحو 51.8 مليون مسافر، بنمو 128.9%، ثم مطار إسطنبول بنحو 48.5 مليون مسافر، بنمو 83.3%.

حركة إجمالي المسافرين

وعلى صعيد حركة إجمالي المسافرين عبر المطارات والتي تشمل السفر الدولي والداخلي، جاء مطار دبي الدولي في المركز الخامس من حيث العدد الإجمالي، فيما جاء مطار أتلانتا في الولايات المتحدة في المركز الأول عالمياً بنحو93.7 مليون مسافر، تلاه مطار دالاس فورت ورث في المركز الثاني بنحو 73.36 مليون مسافر، ثم مطار دينفر في المركز الثالث بنحو 69.2 مليون مسافر، ثم مطار شيكاغو بالمركز الرابع بنحو 68.3 مليون مسافر، ومطار دبي الدولي في المركز الخامس بنحو 66.06 مليون مسافر.

وأفاد التقرير بأن حركة الركاب العالمية لعام 2022 ارتفعت لتصل إلى نحو 7 مليارات مسافر، بزيادة نسبتها 53.5%عن عام 2021، فيما شهدت أكبر 10 مطارات من حيث إجمالي حركة الركاب، والتي تمثل 10% من حركة المرور العالمية، نمواً بنسبة 51.7% من عام 2021 بلغت 85.9% مقارنة بنتائج عام 2019.

أعلى المعايير الدولية

قال بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن تصدر مطار دبي الدولي قائمة أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم للعام التاسع على التوالي، هي نتيجة المتوقعة نظراً للأداء المتميز الذي حققه مطار دبي خلال عام 2022، وكذلك الزيادة في حركة السفر خلال الربع الأخير من العام نفسه.

وأوضح جريفيث، في بيان صادر عن مطارات دبي، أن قطاع السفر الجوي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في حركة السفر عالمياً عام 2022، وجاء هذا الإنجاز الذي حققه مطار دبي الدولي نتيجة التخطيط والتنسيق المتواصل والأداء المذهل من قبل جميع الفرق ومختلف الشركاء الاستراتيجيين، وهو ما يميزنا كمجتمع واحد في مطارات دبي. فبفضل هذا التأهب والاستعداد بالتعاون مع شركائنا، تمكنا من استيعاب الزيادة السريعة في حركة السفر مع الحرص على تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن توفير تجربة سفر سلسة واستثنائية لجميع ضيوفنا المسافرين والذين وصل عددهم إلى 66 مليون مسافر خلال العام المنصرم.

وأكد جريفيث أهمية مواصلة التركيز على الاستمرار في الحفاظ على مكانة مطار دبي الدولي على رأس قائمة أكثر المطارات الدولية ازدحاماً، وأفضل مطار في العالم من قبل المسافرين.