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مطار دبي يستقبل الرحلة الافتتاحية للخطوط القبرصية

مطار دبي يستقبل الرحلة الافتتاحية للخطوط القبرصية
6 ابريل 2023 02:16

دبي (الاتحاد)

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استقبل مطار دبي الدولي الرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية القبرصية القادمة من لارنكا. ومن المقرر أن تشغل الخطوط الجوية القبرصية 3 رحلات أسبوعياً بين دبي ولارنكا على متن طائرة إيرباص A320 التي تتسع لـ 180 مقعداً. كما توفر الوجهة الجديدة خيارات ربط مع العديد من الوجهات الأخرى في الشرق الأوسط والشرق الأقصى، بالإضافة إلى مجموعة من الوجهات العالمية الأخرى في سبيل تعزيز السياحة والأعمال من كلا الجانبين. ووصل إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية من مطار دبي حالياً إلى 230 وجهة في 95 دولة من خلال أكثر من 85 شركة طيران دولية.

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