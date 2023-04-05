إقبال عربي كبير على جائزة «الشارقة في المالية العامة»

الشارقة (الاتحاد)

تشهد جائزة الشارقة في المالية العامة في نسختها الجديدة إقبالاً عربياً كبيراً، وكان للندوات التعريفية التي نظمتها ونفذتها الأمانة العامة للجائزة وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، دور واضح ومميز في تقديم الجائزة بشكل جاذب، والتعريف بأهدافها وأهميتها، خصوصاً أنها تعود بحلة جديدة بعد زيادة فئاتها المؤسسية والفردية المطروحة للمشاركة إلى 17 فئة مختلفة، منها 9 فئات مؤسسية، و8 فئات فردية، مع توسيع قائمة المرشحين المستهدفين من الدول العربية والمؤسسات، فضلاً عن تطوير دليل الجائزة بما يتضمنه من شروط ومعايير فنية وتنظيمية، لتكون أكثر توافقاً مع المتغيرات والتحديات المالية والاقتصادية القائمة حالياً.

وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة:«تهتم الجائزة بتمكين وتمتين مسارات الأداء المالي في الدول العربية، لتشكل خريطة طريق للتميز من خلال تبني معاييرها مؤسسياً وفردياً، والمساهمة في إعطاء دفعة قوية وفاعلة للأداء المتميز في القطاع المالي العربي».

وأضاف:«تعتبر الجائزة الأولى من نوعها عربياً، وتمثل إضافة نوعية مميزة، إذ تسهم مساهمة فعالة في تنمية قدرات المؤسسات والأفراد وتأهيلهم للقيام بدور حيوي ومحوري في دعم الاقتصاد واستثمار المال لخدمة الإنسان واستدامة الحياة الكريمة له».