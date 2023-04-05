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3.3 تريليون درهم رسملة الأسهم المحلية

سوق أبوظبي للأوراق المالية
5 ابريل 2023 19:43

أبوظبي (وام)

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الأسهم المحلية تواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي

وصل رأس المال السوقي لأسواق الأسهم المحلية في نهاية جلسة اليوم إلى نحو 3.3 تريليون درهم.وتوزع رأس المال السوقي بواقع 2.702 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و599.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.28 مليار درهم موزعة بواقع 1.09 مليار درهم في سوق أبوظبي و187.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 285.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 14.9 ألف صفقة.
وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ 8 صفقات كبيرة على أسهم "أدنوك للغاز" لنحو 13.7 مليون سهم بقيمة قاربت 32.5 مليون درهم بسعر 2.37 درهم للسهم الواحد.
وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي "فادجي" عند 9494.98 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" إلى مستوي 9359.64 نقطة، بينما بلغ المؤشر العام لسوق دبي المالي مستوي 3429.63 نقطة.
واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكب رمن تداولات سوق أبوظبي جاذباً سيولة بنحو 299.9 مليون درهم، تلاه "الفا ظبي" بسيولة جاوزت 113.7 مليون درهم، ثم "الجرافات البحرية" مستقطباً نحو 61.4 مليون درهم.
وفى سوق دبي، تصدر "مصرف عجمان" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 45.7 مليون درهم، تلاه "إعمار العقارية" بسيولة 26.1 مليون درهم، ثم "الخليج للملاحة" بسيولة جاوزت 22.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
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