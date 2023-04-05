33 % حجم معاملات التخليص الجمركي قبل الوصول في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي زيادة في معاملات إجراء التخليص الجمركي قبل الوصول خلال الربع الأول من عام 2023، حيث وصلت إلى 33% من إجمالي معاملات إجراءات التخليص الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية على مستوى الإمارة مقارنة بـ 23% في الفترة نفسها من عام 2022.

وحققت معاملات التخليص قبل الوصول 45% من مجموع بيانات التخليص الجمركي في المنافذ الجوية، فيما سجلت 31% في المنافذ البرية، و9% في البحرية، ووصلت نسبة التخليص قبل الوصول للشحنات الخارجة من الدولة 47% من إجمالي عدد بيانات الخروج المسجلة، مقارنة بنسبة 38% خلال الفترة نفسها من عام 2022، فيما سجلت الشحنات الداخلة 21% من إجمالي عدد بيانات الدخول مقارنة بـ11% في العام الماضي.

وأكد مبارك مطر المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية في بيان، أن نمو معاملات التخليص قبل الوصول منذ بداية عام 2023 يأتي نتاجاً وانعكاساً لرحلة التحول الاستراتيجي على مستوى جمارك أبوظبي والتي أثمرت منظومة متكاملة من الخدمات والأنظمة الرقمية والمبتكرة المعتمدة على التكنولوجيا المتطورة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي ساهمت في اختصار الوقت والجهد على العاملين والمتعاملين على حد سواء، عبر تسهيل الإجراءات واختصار زمن إنهاء المعاملات، فضلاً عن تعزيز منظومة التفتيش الجمركي، ورفع كفاءتها باستخدام أحدث أجهزة الكشف لمكافحة التهريب ومراقبة حركة السلع.

ولفت إلى أن إطلاق إجراء التخليص قبل الوصول أسهم بشكل فاعل في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وجمارك أبوظبي بخلق قنوات رقمية لتقديم الخدمات الاستباقية تجعل إمارة أبوظبي مترابطة افتراضياً مع دول العالم، مما دعم حركة التجارة الدولية عبر الحدود ومنظومة الممرات التجارية مع الإمارة وعزز من سرعة الإجراءات، حيث شكل الإجراء إضافة نوعية لرفع رضا المتعاملين عبر تقليص زمن الإفراج الجمركي في عملية التخليص الجمركي بالمنافذ الجمركية للإمارة، وتخفيض التكاليف من خلال تخفيض أجور الأرضيات ووقت التخزين قبل عملية التخليص، والتوسع في منح التسهيلات الجمركية للشركات.وأوضح أن إجراء التخليص قبل الوصول يهدف إلى الاستعداد المسبق للتعامل مع إجراءات التخليص والتفتيش للشحنات قبل وصولها إلى المنفذ الحدودي، ورفع مستوى الثقة المتبادلة بين التجار والمخلصين من خلال الشفافية في مشاركة البيانات المهمة قبل الوصول، وتطبيق مراحل التخليص قبل وصول الشحنات، فضلاً عن توظيف وتحليل البيانات المدخلة في النظام لاستكشاف سبل التسهيل على التجار والمخلصين، خصوصاً في ما يخص وقت التخليص والتفتيش والعبور من المنفذ الحدودي.

وأضاف أن جمارك أبوظبي نجحت في إطلاق وتطبيق مبادرات نوعية ضمن أفضل الممارسات العالمية لتعزيز المنظومة الجمركية على مستوى الإمارة، بما يعزز من مكانتها الريادية العالمية، حيث تبنت منظومة الجمارك الخفية والتي تعد ضمن أهم مبادرات الإدارة العامة لجمارك أبوظبي لمشاريع الخمسين عاماً المقبلة للتركيز على انسيابية حركة التجارة ومواكبة المتغيرات المتسارعة والتوجهات العالمية، إذ ترسخ السمعة القوية لإمارة أبوظبي وتسهم في تعزيز الثقة واستدامة العلاقات مع الجهات ذات العلاقة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية ورفع جودة سعادة المتعاملين، لافتاً إلى أنه تم تطبيق منظومة الجمارك الخفية الرقمية «تخليص جمركي بلا جهد» من خلال توفير واجهات الربط المركزية (APIS) لجميع المنصات المزودة للخدمات الجمركية، الأمر الذي ساهم في تقليل الزيارات لمراكز إسعاد المتعاملين، إذ سجلت في عام 2022 أقل من 10 زيارات، فيما بلغت قبل تطبيق المنظومة أكثر من 200 زيارة.

يذكر أن إجراء التخليص قبل الوصول الذي يمكن التقديم عليه عبر مجموعة من القنوات الذكية كمنصة خدمات أبوظبي الحكومية «تم» ومنصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «أطلب»، يتلخص بقيام (المستورد/ المصدر) أو من ينوب عنه بتقديم البيان الجمركي، ودفع الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى استيفاء متطلبات الجهات الرقابية (إن وجدت)، وإنهاء الإجراءات الجمركية قبل وصول البضاعة إلى المركز الجمركي، حيث يتم لاحقاً وصول البضاعة إلى المنفذ الجمركي للبدء بعملية التفتيش بوساطة أجهزة الفحص بالأشعة ومطابقة بيانات الشحنة، تمهيداً لإجراء عملية الفسح والإفراج.