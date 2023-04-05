سوق السفر العربي يبحث مستقبل السياحة المستدامة

دبي (الاتحاد)

يبحث خبراء السفر وصناع القرار من جميع أنحاء العالم كيف خلال النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي، الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي مطلع مايو المقبل، مستقبل السياحة المستدامة.

يضم الحدث الذي يستمر لأربعة أيام أكثر من 150 متحدثاً في 63 جلسة، حيث يوضح صناع القرار وخبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم كيفية عملهم لدفع عملية إزالة الكربون داخل القطاع، كما سينضم وزراء من الإمارات والبحرين وعمان والأردن وجامايكا وإسبانيا إلى مجموعة من كبار الشخصيات من القطاع الخاص لعرض الابتكارات المستدامة وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات واستكشاف الفرص والتحديات على طول الطريق إلى صافي انبعاثات صفرية. ستكون مشاركة العارضين في سوق السفر العربي 2023 أعلى بنسبة 27% عن العام الماضي، مع نمو في جميع قطاعات المعرض، حيث شملت كلاً من: الشرق الأوسط (أكبر بنسبة 15.1%)، وأوروبا (أكبر بنسبة 30.9%)، وآسيا (أكبر بنسبة 18.6%) وأفريقيا (أكبر بنسبة 44.7%)، فضلاً عن تمثيل فعالية ترافيل تك والفنادق التي توسعت بنسبة 57.9% و23.5% على التوالي. وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «نعتزم استخدام النسخة الثلاثين من سوق السفر العربي لتسليط الضوء على أحد أهم التحديات التي تواجه قطاعنا بما يتماشى مع شعار المعرض» العمل نحو تحقيق الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية«، إذ لا تعكس المشاركة المتزايدة في نسخة هذا العام من الحدث الجدية التي يأخذ بها خبراء السياحة وصناع القرار في العالم مسألة الاستدامة فحسب، بل تعكس أيضاً الطلب المتزايد على السفر الترفيهي وسفر الأعمال في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما حوله».

