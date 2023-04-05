تراجع نيكي الياباني مع صعود الين

طوكيو (رويترز)

انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء في أول خسارة له خلال أربعة أيام، إذ تلقت أسهم السيارات والطاقة ضربة من صعود الين والمخاوف من ركود اقتصادي أمريكي.وامتدت خسائر المؤشر نيكي في جلسة بعد الظهر ليغلق على تراجع 1.68 بالمئة عند 27813.26 نقطة، منخفضاً دون مستوى 28 ألف نقطة للمرة الأولى هذا الشهر.

وكان المؤشر قد صعد 1.82 بالمئة خلال الجلسات الثلاث السابقة ليل أمس أعلى مستوى منذ 10 مارس آذار.

كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.92 بالمئة إلى 1983.84 نقطة بعد مكاسب استمرت ثلاثة أيام بنسبة 1.99 بالمئة.

وباع المستثمرون الأسهم التي ارتفعت في الأيام الماضية لجني الأرباح، وكانت أسهم شركات الطاقة من بين الأكثر تضرراً.

وواصل الين صعوده ليبلغ 131.315 مقابل الدولار، مما أثر على المعنويات على نطاق واسع، ووجه ضربة لشركات صناعة السيارات على وجه الخصوص، مع انخفاض قيمة المبيعات الخارجية.

وهبطت أسهم كل من تويوتا موتور 2.45 بالمئة، وهوندا موتور 2.23 بالمئة، ومازدا موتور 3.33 بالمئة.

وخلال الليل، تراجعت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، إذ أدى دليل على تباطؤ الاقتصاد إلى تفاقم المخاوف من أن حملة التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد تؤدي إلى انكماش اقتصادي عميق. وأظهرت بيانات جديدة أن فرص العمل تراجعت إلى أدنى مستوى لها في عامين، وانخفضت طلبيات المصانع للشهر الثاني.

وكان سهم شركة فاست ريتيلينج للبيع بالتجزئة أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي مع انخفاضه 1.92 بالمئة ليخسر المؤشر 58 نقطة.