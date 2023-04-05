مليار درهم تمويلات «أبوظبي الإسلامي» للشركات الصغيرة والمتوسطة

أبوظبي (الاتحاد)

كشف "مصرف أبوظبي الإسلامي"، عن النسخة الثانية من تقريره السنوي حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والذي يسلّط فيه الضوء على ما تم إحرازه من تقدم لأهداف المصرف في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في العام 2022.

ويوضح التقرير مرتكزات الاستراتيجية الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تستهدف دمج مهام المخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية في إطار عمل المصرف، ودعم جهود دولة الإمارات لتحقيق التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة. وتقدم النسخة الثانية من التقرير تحليلًا شاملًا لما تم إنجازه في مقابل المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتحسينات المهمة التي تم إدخالها خلال العام الماضي.

واستثمر مصرف أبوظبي الإسلامي 23 مليون درهم في مبادرات التنمية المجتمعية، وساهم بمبلغ مليار درهم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في العام 2022. وكان ما يقارب 60% من محفظة تمويل المصرف تعتبر من التصنيف المنخفض أو متوسط المخاطر بحسب معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، الأمر الذي حافظ على وضع مالي مستقر وآمن.

وسجّل المصرف نسبة توطين وصلت إلى 45%، وتشكل القوى العاملة من السيدات نسبة 39.4% من إجمالي موظفي المصرف.

وواصل مصرف أبوظبي الإسلامي التركيز على شريحة الشباب من خلال "أموالي"، أول مصرف إسلامي رقمي يستهدف شريحة المتعاملين ممن تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و18 عاماً، والذي لاقى ترحيبًا كبيرًا بافتتاح ما يقارب 13.5 ألف حساب جديد للشباب في العام 2022.وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: يتوافق التزامنا بمبادئ التمويل الإسلامي مع القيم الأساسية للاستدامة، ويعكس توجهنا نحو تعزيز الممارسات المالية الأخلاقية المسؤولة والشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر.

ومن خلال نشر النسخة الثانية من تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، نقوم بتسليط الضوء على عناصر استراتيجيتنا الخاصة بهذا المجال للسنوات الثلاث القادمة، والتي تتكامل مع إطار عمل المصرف وتدعم جهود الدولة في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة. كما يعكس هذا التقرير التزامنا بتعزيز تأثيرنا الاجتماعي والبيئي الفاعل."