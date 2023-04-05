"مطارات أبوظبي" توقع اتفاقية شراكة مع "جيتكس"

أعلنت شركة مطارات أبوظبي، المشغّل للمطارات الخمسة في إمارة أبوظبي، إبرام اتفاقية شراكة مع جيتكس، المتخصصة عالمياً في مجال خدمات الطيران الخاص، لتعزيز تجربة سفر كبار الشخصيات بمطار البطين للطيران الخاص.

وتمثّل هذه الشراكة خطوة أخرى هامة في استراتيجية مطارات أبوظبي لتطوير عروض الطيران الخاص في المطار.

وستتولى جيتكس بموجب هذه الاتفاقية مسؤولية إدارة خدمات الأعمال اليومية كمشغّل ثابت، إلى جانب المساهمة بصورة فاعلة في تطوير البنية التحتية الأساسية لمبنى كبار الشخصيات.

حضر حفل التوقيع في مطار البطين للطيران الخاص.. المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بمطارات أبوظبي، وعادل مارديني، المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة جيتكس للطيران الخاص.

وأعرب المهندس جمال سالم الظاهري عن سعادته بانضمام الشركة الرائدة جيتكس إلى مطار البطين للطيران الخاص، التي تعد أحد أقوى شركات إدارة الطيران الخاص حول العالم.. وقال " نتطلع قدماً إلى العمل معها بصورة وثيقة كمشغّل ثابت في مطار البطين للطيران الخاص، ونحن واثقون بأنها ستثري تجربة المسافرين بما تتمتع به من خبرة طويلة في هذا المجال ومعرفة واسعة بمتطلبات هذا السوق، وذلك يمثّل خطوة هامة لتعزيز قطاع الطيران الخاص وخدمات السفر الفاخر بالمنطقة".

وستصبح أبوظبي بموجب هذه الاتفاقية الوجهة رقم 38 ضمن شبكة جيتكس العالمية للطيران الخاص. كما تستعد جيتكس لتقديم خدماتها الرائدة ذات المفهوم الفريد من نوعه في مطار البطين للطيران الخاص، حيث سيحظى المسافرون بتجربة سفر استثنائية عبر الاستفادة من صالات السفر الخاصة في مباني كبار الشخصيات وخدمات الضيافة المتميزة والمرافق الفاخرة التي تشتهر بها علامة جيتكس.

من جانبه قال عادل مارديني إن التعاون مع مطارات أبوظبي في هذا المشروع يمثل فرصة هامة ومصدر فخر لنا، مشيداً بنهج الشركة ورؤيتها الهادفة إلى الارتقاء بتجربة سفر كبار الشخصيات والخدمات الفاخرة المقدمة في مطار البطين للطيران الخاص، الذي يتمتع بمكانة متميزة ويمتلك إمكانات كبيرة توفر فرص واعدة للتطور".

وشهد العام 2022 استكمال أعمال توسعة مطار البطين للطيران الخاص، التي شملت إعادة تسوية سطح المدرج الحالي الذي يبلغ طوله 3.2 كيلومتر وتوسعته ليتمكن من استيعاب الطائرات ذات الجسم العريض، إضافة إلى ترقية الإضاءة الأرضية وتحسين اللافتات والمناظر الطبيعية لتواكب أعلى معايير السلامة والامتثال والاعتماد.

وتعتزم جيتكس خلال الأشهر المقبلة إعادة تصميم وترقية مرافق الصيانة والخدمات الجوية لضمان استمرارية المطار في تقديم أفضل الخدمات والتجارب المتميزة التي تتجاوز توقعات المسافرين وطاقم السفر، وتلبية متطلبات الاستدامة المستقبلية للقطاع.

ويعتبر مطار البطين الوحيد للطيران الخاص ورجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط. وبموقعه في قلب أبوظبي، فإنّه يوفر وصولاً سريعاً إلى أهم وجهات الأعمال والسياحة والترفيه بالإمارة.