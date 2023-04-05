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الذهب يربح في التعاملات الفورية

موضوعية
5 ابريل 2023 11:58

عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تداولات اليوم، وربحت أكثر من 3 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 10:56 صباحاً بتوقيت الإمارات، ارتفع المعدن الأصفر بنسبة 0.16 في المائة أو ما يعادل 3.31 دولار ليصل إلى 2024.01 دولار للأونصة.

وزادت عقود الذهب تسليم يونيو 2023 بنسبة 0.13 في المائة أو ما يوازي 2.55 دولار لتصل إلى 2040.9 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.31 في المائة إلى 25.02 دولار، وانخفض البلاديوم 0.36 في المائة إلى 1454.78 دولار، في حين ارتفع البلاتين 0.33 في المائة إلى 1032.7 دولار.

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المصدر: وام
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أسعار الذهب
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