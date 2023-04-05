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الاقتصادي

النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزونات الأميركية

موضوعية
5 ابريل 2023 10:02

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء بفعل انخفاض مخزونات الخام الأميركية وأحدث خفض في أهداف الإنتاج الخاصة بتحالف أوبك+.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا إلى 85.32 دولار للبرميل الساعة 0021 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا إلى 81.04 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعار دعما مما نقلته مصادر عن بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء والتي أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأميركية بنحو 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مارس.

 

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المصدر: وكالات
المخزونات الأميركية
النفط
أسعار النفط
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