«إنفستوبيا» توقع شراكة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت منصة الاستثمار العالمية «إنفستوبيا» شراكة مع نخبة من الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين تهدف لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الاقتصاد الجديد في دولة الإمارات.

شهد توقيع الشراكة بين «إنفستوبيا» و«EMIR» المتخصصة في مجال الأبحاث في الأسواق الناشئة، معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة ورئيس «إنفستوبيا»، فيما وقعها كل من عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، والدكتور نوح رافورد، رئيس أبحاث المستقبل والشريك الإداري في «EMIR».

وستقوم «EMIR» عبر شبكتها في الشرق الأوسط من الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين، بدعم أنشطة ومبادرات «إنفستوبيا» في الاقتصاد الجديد، وكذلك ربط الأنشطة الحكومية بأنشطة القطاع الخاص، بهدف التقريب بين السياسات العامة والقطاع الخاص في دولة الإمارات، عبر تبادل معلومات حول الأولويات الحكومية والسياسات والأفكار وأوضاع الأسواق لتطوير الاقتصاد، مما يؤدي إلى دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وقال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «حرصت (إنفستوبيا) منذ انطلاقتها على العمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر جميع مؤتمراتها وجلساتها العالمية، وسوف يُسهم هذا التعاون مع EMIR في تعزيز أهداف (إنفستوبيا) ورؤيتها بخصوص المزيد من التعاون بين قادة الأعمال والقطاع الخاص من جهة وصناع السياسات والمسؤولين الحكوميين من جهة أخرى بما يحقق ما تتطلع إليه (إنفستوبيا) على صعيد الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد».