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الاقتصادي

300 شركة لإدارة الثروات في مركز دبي المالي العالمي

300 شركة لإدارة الثروات في مركز دبي المالي العالمي
5 ابريل 2023 01:50

دبي (وام)

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استقطب مركز دبي المالي العالمي العديد من الشركات البارزة بقطاع إدارة الثروات والأصول، ليرتفع عددها الإجمالي المسجل في المركز إلى أكثر من 300 شركة. 
ويرسخ هذا النمو مكانة مركز دبي المالي العالمي بصفته أكبر مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا احتضاناً لهذا الكم من الشركات ضمن قطاع إدارة الثروات والأصول، والتي تسعى إلى تكثيف تواجدها وتسهيل وصولها إلى منابع الثروات والمتواجدة بكثرة في كل من إمارة دبي ودولة الإمارات والمنطقة عموماً.
ومن خلال الانضمام إلى منظومة مركز دبي المالي العالمي الاستثنائية ستتمكن هذه الشركات من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والتي تشهد زيادة في مستويات التنافسية نظراً للفرص الواعدة التي توفرها وارتباطها بالأسواق العالمية، فضلاً عن سهولة الوصول للمواهب والخبرات العالمية التي يستقطبها المركز. 
ويمثل حجم القطاع لشركات إدارة الثروات والأصول المتواجدة ضمن مركز دبي المالي العالمي والتي يتجاوز عددها 300 شركة، 450 مليار دولار.
وأسهم الإطار القانوني والتنظيمي العالمي للمركز، مدعوماً بالنهج القائم على التعاون بين العملاء والجهات التنظيمية وسلطة مركز دبي المالي العالمي، في تعزيز متانة وشمولية منظومة إدارة الأصول المتواجدة بالمركز. 

مركز دبي المالي العالمي
دبي
الإمارات
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