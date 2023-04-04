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«دبي البحرية» تنظم ملتقى الشركاء

«دبي البحرية» تنظم ملتقى الشركاء
5 ابريل 2023 01:50

دبي (الاتحاد)

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عقدت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ملتقى شركاء القطاع الملاحي في الإمارة، بحضور حوالي 100 من المديرين والمسؤولين، بهدف إشراك صناع القرار في شركات النقل البحري في جهود السلطة ومبادراتها الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع في منظومة الاقتصاد المحلي. وافتتح الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، الملتقى بكملة قال فيها: «نعمل على إطلاق هذه المبادرة التي تعكس أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومة والخاص، باعتبارها عاملاً أساسياً في قيادة مستقبل هذا القطاع نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار».

دبي
الإمارات
ملتقى الشركاء
النقل البحري
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