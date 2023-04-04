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«غرفة عجمان» تكثف شراكاتها الدولية

«غرفة عجمان» تكثف شراكاتها الدولية
5 ابريل 2023 01:50

عجمان (وام) 

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اعتمدت غرفة تجارة وصناعة عجمان خطة استراتيجية مرنة تتوافق مع توجهات إمارة عجمان ودولة الإمارات، تسعى خلالها إلى تكثيف تعاونها وشراكاتها الدولية لضمان تنمية الصادرات وإعادة التصدير.
وتقوم الخطة الاستراتيجية على عقد الملتقيات واستقبال الوفود التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى وضع برنامج لزيادة مشاركات «الغرفة» في المعارض الخارجية، فضلاً عن تعزيز جهودها في توفير الأدوات والوسائل الداعمة لزيادة إعادة التصدير خلال عام 2023 والأعوام القادمة بما يتوافق مع توجهات الدولة في مضاعفة إعادة التصدير خلال عام 2030، عبر تطوير الخدمات واستحداث قنوات متخصصة في توفير البيانات والمعلومات، بهدف تحقيق الاستباقية، واستشراف الفرص، والجاهزية للمستقبل لضمان تنمية الصادرات وإعادة التصدير.

غرفة عجمان
الإمارات
عجمان
غرفة تجارة وصناعة عجمان
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