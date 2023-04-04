70 مليار درهم حجم سوق إدارة المرافق والخدمات في الإمارات

يوسف العربي (دبي)

يبلغ حجم سوق إدارة المرافق والخدمات في الدولة نحو 69.7 مليار درهم «19 مليار دولار» بحلول عام 2025، بحسب بيانات «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق» التي أشارت إلى أن نسبة النمو السنوي تتراوح بين 12-15%.

وقال جمال لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة «إمداد»، ومؤسس ورئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق «MEFMA»: إن القطاع تجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وحقق مستويات أداء خلال العام 2022 هي الأعلى على الإطلاق.

ولفت، في تصريحات صحفية أمس، إلى أن الإمارات عززت موقعها باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية في مجال الإدارة المتكاملة للمرافق في الشرق الأوسط، حيث تعتبر الدولة المركز المالي الإقليمي بالمنطقة.

التوسعات العقارية

وأضاف أن التوسعات العقارية في الدولة، لاسيما على مستوى تشييد المباني الشاهقة، والفيلات السكنية الفاخرة، وتوسيع مكاتب الشركات أسهم في زيادة الطلب على خدمات إدارة المرافق خلال الفترة الماضية.

وقال لوتاه، إن نمو قطاع إدارة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة يتواصل بوتيرة متسارعة خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بمشاريع التطوير العمراني، لاسيما في المناطق الجديدة مثل إكسبو.

وأوضح أن الطلب على العقود شهد زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية في قطاع إدارة المرافق، حاله حال القطاعات الأخرى، متوقعاً زيادته خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

ولفت إلى أن أقل من 40% من إجمالي المباني في الدولة تديرها شركات إدارة المرافق، مما يشير إلى حجم فرص النمو في السوق المحلي.

وعزا النمو المتوقع بشكل أساسي إلى اكتمال العديد من مشاريع التطوير الحضري بالدولة في العام الحالي، ونضج الوعي لدى المطورين والمجتمعات بأهمية وفائدة خدمات إدارة المرافق، والقيمة المضافة التي توفرها لهم.

أسعار الخدمات

وقال لوتاه: إن شركات إدارة المرافق لم ترفع أسعار خدماتها خلال للعامين 2022 و2023 رغم موجة التضخم العالمي التي رفعت أسعار السلع والخدمات.

وأشار إلى أن الشركة لجأت للعديد من البدائل لتجنب رفع الأسعار، مثل استخدام أنواع مختلفة من الوقود، فضلاً عن ضبط المصاريف التشغيلية.

توسعات

وقال: إن «إمداد» تستهدف رفع قيمة العقود المبرمة إلى مليار درهم من خلال اكتساب عملاء جدد لتضيفهم إلى محفظتها الكبيرة خلال الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن خطط التوسع الحالية تركز على سوقي مصر والسعودية، فضلاً عن العودة إلى السوق القطرية، مضيفاً أنه من شأن هذه التوسعات أن تضاعف من حجم العقود والإيرادات بالشركة.

وأكد أن الشركة تخطط لمواكبة التطورات المتسارعة في دول المنطقة من خلال نقل خبراتها المتراكمة في مجال إدارة المرافق.

منهج عمل

قال جمال لوتاه: إن شركة إمداد تعتمد الاستدامة منهج عمل، حيث يتم ضبط استهلاك المواد حسب الحاجة مع اختيار نوعية المواد بحيث تكون مواد قابلة للتدوير.

وأضاف أنه يتم تحديث المباني لتكون صديقة للبيئة، كما تجري الشركة تجارب على استخدام السيارات الكهربائية.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على المساهمة في زيادة الوعي العام بأهمية الاستدامة، انسجاماً مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.