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الاقتصادي

«فيرجن أوربت» تُشهر إفلاسها

«فيرجن أوربت» تُشهر إفلاسها
4 ابريل 2023 21:38

واشنطن (رويترز) 

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تقدمت شركة فيرجن أوربت هولدينجز المملوكة للملياردير ريتشارد برانسون بطلب إشهار إفلاس، اليوم، بعد أن أخفقت الشركة المختصة بعمليات إطلاق الأقمار الصناعية في الحصول على تمويل لازم طويل الأمد لمساعدتها على التعافي من فشل إطلاق صاروخ في يناير.وقدمت الشركة الطلب لمحكمة الإفلاس الأميركية في منطقة ديلاوير، وتسعى لبيع أصولها بعد أن أعلنت الأسبوع الماضي تسريح ما يوازي تقريباً 85 بالمئة من موظفيها البالغ عددهم الإجمالي 750.
وقال دان هارت الرئيس التنفيذي للشركة في بيان «نعتقد أن عملية إشهار الإفلاس تمثل أفضل سبيل للمضي قدماً للانتهاء من عملية بيع فعالة تعظم القيمة».
وأدرجت الشركة في طلب إشهار الإفلاس أصولا بقيمة نحو 243 مليون دولار وإجمالي دين بقيمة 153.5 مليون دولار حتى 30 سبتمبر.
ومنيت المهمة السادسة لفيرجن أوربت في يناير بالفشل وكانت المهمة لصاروخها الأساسي (لونشر وان) الذي يطلق من بريطانيا لكنه لم يصل للمدار وسقط في المحيط بحمولته من أقمار صناعية أميركية وبريطانية للمخابرات.
وواجهت الشركة صعوبات جمة في الحصول على تمويل بعد إخفاق الصاروخ وأوقفت العمليات وأعطت إجازة لكل موظفيها تقريباً في 15 مارس للحفاظ على السيولة.
وقالت مجموعة فيرجن التابعة لبرانسون والتي تمتلك تقريباً 75 بالمئة من فيرجن أوربت إنها استثمرت ما يفوق مليار دولار في الوحدة بما شمل 60 مليوناً في قروض مضمونة منذ نوفمبر.

أبوظبي
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