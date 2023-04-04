942 مليون درهم الأقساط المكتتبة لـ«البحيرة الوطنية للتأمين»

الشارقة (الاتحاد)

بلغت الأقساط المكتتبة لشركة البحيرة الوطنية للتأمين 942 مليون درهم خلال العام الماضي مقارنة بـ 901 مليون درهم في العام الأسبق، كما حققت الشركة أرباحاً فنية بلغت 13.4 مليون درهم لعام 2022 مقارنة بـ 44.8 مليون درهم لعام 2021، حسب الشيخ فيصل بن خالد سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة.



سجلت الشركة صافي خسائر قدرها 34.5 مليون درهم العام الماضي مقارنة بـ 25 مليون درهم لعام 2021، ويرجع ذلك إلى زيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) البالغة 59 مليون درهم العام الماضي مقابل 2.5 مليون درهم في عام 2021). وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 622 مليون درهم بنهاية 2022 مقارنة بـ 681 مليون درهم في نهاية عام 2021، كما بلغ إجمالي أصول الشركة 2.13 مليار درهم بنهاية 2022 مقابل 1.965 مليار درهم في 2021.

وشهدت الشركة تراجعاً في النتائج الفنية، وأرجعت إلى زيادة المطالبات والخسائر في السيارات والممتلكات الناتجة عن السيول والأمطار في المناطق الواقعة في الفجيرة وخورفكان خلال الربع الثالث من عام 2022، إضافة إلى تدني أسعار التأمين خصوصاً في فرع التأمين على السيارات والتأمين الصحي، حسب ما أفادت في بيان.

وقال الشيخ فيصل بن خالد سلطان القاسمي: تحرص الشركة على تطوير قدراتها التنافسية وتعزيز الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر بما يتوافق مع مبادئ وممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة العامة كما تهدف إلى حماية حقوق مساهميها وعملاءها على حدٍ سواء، تقوم الشركة في إتباع سياسة انتقائية في أعمالها التأمينية والاستثمارية، كما تحرص على تطوير منتجات جديدة تواكب تطلعات ومتطلبات عملائها المتزايدة على جميع المستويات.