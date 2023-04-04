فنادق فيرمونت تنقل مقرها الرئيسي من باريس إلى دبي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أعلنت فنادق ومنتجعات فيرمونت رسمياً عن نقل المقر العالمي للعلامة الفندقية الفاخرة من العاصمة الفرنسية باريس إلى دبي، التي تم اختيارها بعد منافسة قوية مع العديد من المدن العالمية الأخرى مثل نيويورك ولندن.

وجاءت هذه الخطوة وفقاً لبيان صادر عن فنادق ومنتجعات فيرمونت وتلقت "الاتحاد" نسخة منه، في أعقاب إعلان سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة اكور الفرنسية، العام الماضي، عن طرح هيكل جديد للمجموعة في جميع أنحاء العالم، يتضمن تصنيفين للعلامات الفندقية الأول يضم فئة العلامات الممتازة والاقتصادية والمتوسطة والثاني يشمل العلامات الفخمة، وكذلك بعد تعيين مارك ويليس، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة أكور للشرق الأوسط وافريقيا والهند وتركيا، في وقت سابق هذا العام، رئيساً تنفيذياً لفنادق ومنتجعات فيرمونت، الذي بدأ في نقل المقر الرئيسي العالمي للعلامة التجارية إلى دبي.

وأشارت الشركة التي لديها أكثر من 90 فندقاً في أكثر من 30 دولة حول العالم، بما في ذلك الفنادق الشهيرة مثل فيرمونت سان فرانسيسكو ، وذا بلازا في نيويورك ، وذا سافوي في لندن ، وفندق فيرمونت بيس في شنغهاي ، وفيرمونت النخلة في دبي ، والعديد من المدن الرئيسية، أنه تم اختيار دبي لتكون مقراً رئيسياً لعملياتها، وذلك لمكانتها القوية كمركز عالمي ولموقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا مما يتيح سهولة الوصول إلى جزء كبير من العالم، فضلاً عن قدرة المدينة على جذب أفضل المواهب والعلامات التجارية والشركات والمستثمرين.

وأوضحت الشركة، أنه مع وجود ما يقرب من 40% من مشاريعها قيد التطوير حاليا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وتركيا ، فإن نقل المقر الرئيسي لها إلى دبي سيساعد فيرمونت على الاستفادة من الفرص الهائلة في المنطقة، ومواصلة التوسع مع التركيز على العديد من الوجهات الجديدة والجذابة حول العالم.

وتشتهر فيرمونت التي لديها كثر من 30 فندقًا قيد الإنشاء حالياً، مع افتتاحات مرتقفة تمتد من البحر الأحمر إلى بانكوك ، ومن لاباز المكسيك إلى براغ ، خلال السنوات القادمة، بفنادقها الشهيرة في بعض أكثر الوجهات المرغوبة في العالم.

يشار إلى أن المقر الرئيسي لفيرمونت قد انتقل من تورنتو إلى باريس ، بعد استحواذ مجموعة أكور الفرنسية في العام 2016 على علامات فيرمونت و رافلز وسويس هوتيل ، فيما تعد سان فرانسيسكو الموطن الرئيسي لفندق فيرمونت.