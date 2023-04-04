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الاقتصادي

الأسهم المحلية تواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي

سوق أبوظبي للأوراق المالية
4 ابريل 2023 20:05

أبوظبي (وام)

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تداولات اليوم، لتواصل صعودها للجلسة الثانية على التوالي وسط عمليات شرائية للمحافظ والمؤسسات.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.311 تريليون درهم، موزعة بواقع 2.7 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و602.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.44 مليار درهم موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي و247.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 318 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 18.9 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي «فادجي» بنسبة 0.03% أو ما يعادل 2.97 نقطة ليغلق عند 9504.12 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنحو 0.07% أو ما يوازي 6.86 نقطة ليقفل عند 9365.08 نقطة.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.52% أو ما يعادل 18 نقطة، ليغلق مستقراً عند مستوى 3454.6 نقطة.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
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