2.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 551 مبايعة بقيمة 1.78 مليار درهم، منها 82 مبايعة للأراضي بقيمة 579.93 مليون درهم و469 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.2 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 131 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 150 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 137 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 130 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 71 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 901.27 مليون درهم منها 15 رهونات أراضي بقيمة 33.33 مليون درهم و76 رهونات فلل وشقق بقيمة 867.94 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القصيص الصناعيه الاولى بقيمة 693 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 35 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 43.12 مليون درهم كان أهمها بمنطقة بوكدرة بقيمة 10 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 8 مليون درهم.