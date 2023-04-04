أسهم أوروبا ترتفع قبل صدور بيانات التضخم

فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع تجاهل المستثمرين لمخاوف تتعلق بخفض مفاجئ للإنتاج النفطي في أوبك وحلفائها وانتظارهم لبيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو حتى تعطيهم مؤشرات على مسار التشديد النقدي الذي سيتبعه البنك المركزي الأوروبي.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش بعد جلسة تداول فاترة في اليوم السابق إذ أدت قفزة في أسعار النفط إلى تأجيج مخاوف التضخم.

وواصلت أسهم شركات النفط والغاز تحقيق مكاسب وأضاف مؤشرها 0.3 بالمئة بعد أن سجل أكبر زيادة في يوم واحد منذ نوفمبر أمس الاثنين.

وسيترقب المستثمرون خلال اليوم صدور بيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر فبراير والتي من المتوقع أن تظهر انكماشا في الأسعار في فبراير على أساس شهري.

وصعد سهم لوريال 0.5 بالمئة بعد أن عقدت مجموعة مستحضرات التجميل اتفاقا مع ناتورا البرازيلية لشراء إيسوب الأسترالية التابعة لها بقيمة بلغت 2.53 مليار دولار.

وارتفع سهم باير 0.6 بالمئة بعد أن رفض قاض في ديلاوير دعوى من ميرك سعت لتحميل باير المسؤولية القانونية في قضية مستحضرات بودرة التلك على أساس شرائها لوحدة ميرك لرعاية العملاء في 2014.