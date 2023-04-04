الأربعاء 5 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

أسهم أوروبا ترتفع قبل صدور بيانات التضخم

أسهم أوروبا تواصل الصعود لليوم الثالث
4 ابريل 2023 15:58

فرانكفورت (رويترز) 

 ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع تجاهل المستثمرين لمخاوف تتعلق بخفض مفاجئ للإنتاج النفطي في أوبك وحلفائها وانتظارهم لبيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو حتى تعطيهم مؤشرات على مسار التشديد النقدي الذي سيتبعه البنك المركزي الأوروبي.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش بعد جلسة تداول فاترة في اليوم السابق إذ أدت قفزة في أسعار النفط إلى تأجيج مخاوف التضخم.
وواصلت أسهم شركات النفط والغاز تحقيق مكاسب وأضاف مؤشرها 0.3 بالمئة بعد أن سجل أكبر زيادة في يوم واحد منذ نوفمبر أمس الاثنين.
وسيترقب المستثمرون خلال اليوم صدور بيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر فبراير والتي من المتوقع أن تظهر انكماشا في الأسعار في فبراير على أساس شهري.
وصعد سهم لوريال 0.5 بالمئة بعد أن عقدت مجموعة مستحضرات التجميل اتفاقا مع ناتورا البرازيلية لشراء إيسوب الأسترالية التابعة لها بقيمة بلغت 2.53 مليار دولار.
وارتفع سهم باير 0.6 بالمئة بعد أن رفض قاض في ديلاوير دعوى من ميرك سعت لتحميل باير المسؤولية القانونية في قضية مستحضرات بودرة التلك على أساس شرائها لوحدة ميرك لرعاية العملاء في 2014.

أسهم أوروبا
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
"الإمارات دبي الوطني" ينظّم أول إصدار من الصكوك لمصرف الراجحي بمليار دولار
الاقتصادي
"الإمارات دبي الوطني" ينظّم أول إصدار من الصكوك لمصرف الراجحي بمليار دولار
اليوم 14:09
"الاتحاد للطيران": إتمام أول دفعة من البرنامج التدريبي لمنح رخصة طيار متعدد الطواقم
الاقتصادي
"الاتحاد للطيران": إتمام أول دفعة من البرنامج التدريبي لمنح رخصة طيار متعدد الطواقم
اليوم 14:08
«التغير المناخي» توقع مذكرة تفاهم ضمن المشروع الوطني لعزل الكربون
الإمارات
«التغير المناخي» توقع مذكرة تفاهم ضمن المشروع الوطني لعزل الكربون
اليوم 14:06
"الاتحاد الخيرية" توزع كوبونات المير الرمضاني
الإمارات
"الاتحاد الخيرية" توزع كوبونات المير الرمضاني
اليوم 14:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©